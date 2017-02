Palomares es plenamente confidencial y está en manos del gobierno de Trump

Palomares sigue siendo uno de los temas más controvertidos de la historia reciente del país. Para el Gobierno de España es y será confidencial y para el de Estados Unidos, que sí ha desclasificado algún material en las últimas fechas, juega a su gusto con la retirada de la tierra contaminada -que sigue conteniendo ocho kilogramos de plutonio radiactivo-. En resumen, la llegada de Donald Trump puede arruinar los planes previstos entre ambas administraciones y en España se sigue sin dar respuesta alguna a las preguntas que se realizan en el congreso.

Hasta interpelaciones han realizado los grupos políticos en las últimas fechas y solo han sido contestadas dos, y ninguna aclara nada. A Ciudadanos se le dijo que el tema era confidencial y que no podían contar nada más allá de que se había llegado a un acuerdo verbal con Estados Unidos. Según este, los trabajos tendrían una duración de entorno a tres años. El tratamiento sería costeado tanto por el gobierno español como por el estadounidense, (aunque no se hizo público el porcentaje de cada uno) y, en principio, España procedería a retirada de la tierra y Estados Unidos a depositarla en el estado de Nevada. El coste de los trabajos sería superior a los 600 millones de euros.

Todas las opciones de vías de escape para la tierra contemplaban su salida de España

Pero, ¿se va a ejecutar el plan? No hay respuesta, en palabras textuales: "No se puede conocer". Todo depende de si Donald Trump dará continuidad al pacto. Así lo traslado la diputada de Izquierda Unida por Málaga, Eva García, de acuerdo a una respuesta parlamentaria en la que se le informó a la diputada de que "no se puede conocer si el nuevo gobierno estadounidense afectará a las previsiones sobre la descontaminación", aunque, eso sí, apostillando que "las relaciones entre ambos países están sólidamente asentadas y que se mantendrán conversaciones para lograr el objetivo de resolver la situación radiológica de Palomares". Sobre si el Gobierno va a poner en marcha el Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) original para la descontaminación definitiva o si tiene previsto algún plan de gestión de residuos para lo evacuado, el Ejecutivo mantiene que "no se ha decidido el destino de los residuos pero que las distintas opciones incluyen su salida de España".

Ayer, en la sesión de control al Gobierno, Antonio Hernando, pidió al presidente del Gobierno que aclare si Trump le pidió aumentar la aportación española a la OTAN y si Rajoy "se interesó por el personal de las bases de Morón y Rota o sobre el cumplimiento del reciente Acuerdo de su Gobierno sobre Palomares".

José Ignacio Domínguez Martín-Sánchez fue piloto de cazas, comandante de la compañía Iberia, miembro de la Unión Militar Democrática, abogado, actualmente coordinador de Ecologistas en Acción para la problemática medioambiental de Palomares . Domínguez explica que Ecologistas irá al Contencioso-Administrativo con el fin de que el Consejo de Seguridad Nuclear lleve a cabo una limpieza inmediata de la tierra contaminada de Palomares : "Los gobiernos sabían que los norteamericanos no se habían llevado nada. Desde que en 2010 se formulara el Plan de Rehabilitación no se ha movido nada".