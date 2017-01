Pasarela directa del hotel al mar para salvar el pedregoso acceso

Una pasarela sobre el litoral que acerque a los bañistas al mar sin necesidad de caminar esquivando las piedras. Dada las dificultades que plantea la regeneración de la playa de El Toyo, ante la imposibilidad de construir espigones como en Costacabana por su impacto ambiental sobre el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, el equipo de gobierno tiene previsto cerrar en una inminente reunión con la Dirección General de Sostenibilidad en la Costa y el Mar la necesidad de aprobar la construcción de una o varias pasarelas e incluso de estudiar la posibilidad de que los propios hoteles, como ocurre en otras playas que limitan con los complejos turísticos, tengan la posibilidad de implementarlas en determinadas zonas en las que actualmente es casi imposible el baño. El pedregoso acceso viene siendo analizado por técnicos del Servicio Provincial de Costas, que hace ya unos meses completaron el proyecto para recuperar ambientalmente la playa de El Toyo, porque aún siendo una playa estable, con los temporales se suele quedar al descubierto el sustrato rocoso, bolos y gravas que dificultan su disfrute. En el encuentro pendiente con la entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente se abordará esta cuestión como tema prioritario, así como la ampliación del Paseo Marítimo entre Nueva Almería y la desembocadura del Andarax. No será la única puerta a la que se toque. En la configuración del Plan Turístico de Grandes Ciudades, que permitirá cofinanciar con la Junta a través de una hoja de ruta las principales actuaciones de promoción de la capital, también habrá un apartado para las playas de El Toyo, si bien es muy probable que quede fuera del diagnóstico final. La Consejería de Turismo pretende que el 70% del presupuesto, aún pendiente de cerrarse aunque hace unos años se comprometiera una cantidad de cinco millones, esté orientado a la mejora del producto y sólo el 30% restante a obras e infraestructuras como la que supondría la mejora de la primera línea de litoral de la que fuera villa olímpica o la edificación de pasarelas de acceso al mar. Si bien no se ha presentado aún el plan, por lo que podría ser aprobado en su conjunto incluyendo esta medida. Recientemente la administración regional ha tumbado una propuesta similiar en Málaga por la que se quería ampliar el Paseo Marítimo en El Palo con cuenta al plan turístico aclarando la Consejería que es una competencia del Gobierno central, lo mismo que ocurriría con la regeneración y mejora de la playa de El Toyo. No sería la única que afectará de lleno a esta urbanización en auge. En el borrador sobre el que se asienta el futuro plan turístico también ser recogía una dotación para la mejora del Palacio de Congresos y Exposiciones.