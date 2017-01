Pediatras confían en que la vacuna de la meningitis B llegará pronto

Primero fue la vacuna de la varicela, después la tosferina para las embarazadas y recientemente el neumococo, y tal y como han señalado desde el colectivo de pediatras, la llegada de la de la meningitis B es cuestión de tiempo. Así lo ha manifestado el pediatra almeriense Francisco Cobo del Valle, quien ha añadido que los especialistas en medicina infantil han acogido con satisfacción la inclusión de la dosis del Prevenar (neumococo) en el nuevo calendario que ha entrado en vigor el pasado día 1. El doctor Cobo del Valle ha apuntado que "el Prevenar era una reivindicación que, por fin, se hace realidad en Andalucía", que por cierto es la última comunidad autónoma en incluirla. El nuevo sistema de vacunación (calendario) afectará a los niños nacidos en 2017. Introduce modificaciones en las pautas de vacunación acordadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). De este modo, los cambios que han entrado en vigor el día 1 afectan a los programas frente a la hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis e infección por H --influenziae--. La vacuna contra la hepatitis B se deja de administrar a los recién nacidos a excepción de los casos en que la madre sea portadora del virus de hepatitis B o se desconozca. Así, esta vacuna -que se administra al nacer, a los 2 y 6 meses- pasará a 2, 4 y 11 meses. Otro de los cambios es la reducción del número de dosis de las vacunas que inmunizan frente a la difteria, el tétanos, la tos ferina, la polio y el haemophilus influenziae tipo B. Hasta el 31 de diciembre se administraban tres dosis a los 2, 4 y 6 meses más una de refuerzo a los 18 meses. El nuevo calendario incluye dos dosis: 2 y 4 meses y la de refuerzo se adelanta a los 11 meses. El objetivo es reducir el número de dosis que los menores de dos años reciben. Esto va a ser posible gracias a que las nuevas vacunas combinan, en un único preparado, antígenos que protegen de esas seis enfermedades. Estos menores recibirán también, cuando cumplan 6 años, una vacuna combinada que protege frente a la difteria, el tétanos, la tos ferina y la poliomielitis. Queda fuera, al menos por el momento, las dosis de la meningitis B y el rotavirus. Sobre el primero de los casos los pediatras han insistido que tarde o temprano será administrada aunque, a día de hoy, no se oferta en ninguna comunidad autónoma. Frente al sarampión, la rubéola y la parotiditis (triple vírica), se mantiene la administración de dos dosis de vacuna a los 12 meses y a los 3 años. Asimismo continúa la vacunación frente a la varicela para los nacidos a partir del 1 de octubre de 2014, en dos dosis: a los 15 meses y a los 3 años. La vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) seguirá administrándose a las niñas de 12 años. La del tétanos difteria es para los menores de ambos sexos y se administra a los 14 años. El calendario oficial se puede consultar en la página web de la Consejería de Salud.

Recuperación de la tos ferina para los niños de 6 años

Tal y como aparece en el calendario oficial de las vacunaciones de la Consejería de Salud, es objetivo de las autoridades sanitarias que los niños de 6 años recuperen su dosis de tos ferina que les fue retirada hace un año y medio, como consecuencia de la escasez de reservas y la aplicación de las dosis a las embarazadas. Esta última decisión estuvo avalada por la Sociedad Española de Pediatría pero se hizo efectiva en un momento de escasez de reservas a nivel mundial, de modo que hubo que elegir entre las embarazadas y la dosis de los 6 años. A nivel más general, la Consejería recuerda que "el calendario de vacunaciones no es algo estático, sino que se evalúa y actualiza periódicamente para adaptarse a los cambios epidemiológicos de las enfermedades prevenibles y a los continuos avances científicos". La primera dosis de la vacuna frente a la tosferina, incluida en los calendarios vacunales, se administra a los 2 meses, por lo que la inmunidad efectiva frente a la enfermedad no comienza hasta transcurridas unas semanas tras esta primera dosis. Además, se ha observado que la mayoría de las mujeres embarazadas no tienen suficientes anticuerpos protectores frente a la tosferina para transmitírselos efectivamente por vía transplacentaria a sus hijos recién nacidos durante el embarazo o a través de la lactancia.