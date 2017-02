Penurias casi 'incurables'

No es buen tiempo para la memoria. Los esfuerzos se dedican a otros menesteres. De ahí que el paso del tiempo someta a la provincia a un posible daño irreversible. Es más que probable que dentro de unos años no haya cura posible. La clave para que muchos bienes perduren en el tiempo es recibir alguna catalogación, pero ni de esa forma se aseguran el cuidado necesario... al menos en Almería. Ejemplos de enclaves que no gozan de protección y el tiempo les causa mella son la antigua estación de trenes de la capital o las canteras califales, cuyo estudio petrológico para determinar si de sus rocas se construyó la Alcazaba, previsto para este mes de enero, ya cuenta con retraso. La Junta dice que en los próximos meses habrá resultado.

En la actualidad, la provincia cuenta con ocho expedientes incoados, la mayoría de ellos desde 1985, casi de la Iglesia San Juan Evangelista de Paterna del Río, la de la Encarnación de Tabernas, la de la Concepción de Turre, el Cerro de Monte Cristo de Adra o la Iglesia de San Andrés de Fondón.

Y hay otros que, siendo Bienes de Interés Cultural, se caen a pedazos. Sin ir más lejos, en la capital se encuentra el Castillo del Diezmo, a sus garitas de vigilancia ahora le han salido antenas parabólicas para que los vecinos que han ido construyendo sus viviendas en el entorno tengan la posibilidad de disfrutar de una televisión más allá de la TDT.

En cuanto a la antigua estación de tren. Durante el verano pasado se realizaron actuaciones de conservación y existe un presupuesto de 200.000 euros, que debe provenir de fondos estatales, para llevar a cabo una amplia reforma que termine dándole alguna utilidad al monumento. En los próximos días, el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, mantendrá un encuentro con los responsables de Adif para exigirles plazos y soluciones.

El palacio del Almanzora (Cantoria), edificio más representativo del neoclásico de la provincia, se encuentra en estado ruinoso e incluso se le cayó al suelo el campanario. El problema, que es de propiedad privada y no se consigue llegar a un acuerdo. Lo mismo sucede con el Cortijo del Fraile (Níjar), su propiedad no es pública, así que su rehabilitación es más que complicada, aun así, mientras la mayor parte de este se cae al suelo, se han llevado obras de remodelación en la capilla y en la torre mediante un acuerdo a tres bandas entre el Ayuntamiento de Níjar, la Junta de Andalucía y los propietarios, ejemplo que los vecinos de Cantoria reclaman para llevar a cabo obras de mejora en el Palacio del Almanzora. El Cortijo del Fraile fue testigo del llamado Crimen de Níjar que inspiró a Federico García Lorca para escribir la inmortal historia de Bodas de Sangre.

Otro de los restos más llamativos de la capital es el Cable Inglés, que lleva cuatro años esperando que se complete su rehabilitación integral, pues aunque los trabajos comenzaron, no pasaron ni de la primera fase.

En la capital, y también cerca, otra de las reivindicaciones es el arreglo del Camino Viejo, un sendero que desde el barrio de la Chanca se comunicaba con los pueblos del Poniente y del litoral andaluz, era un vial transcurrido para los almerienses de hace cuatro siglos. En el XVIII fue ampliado para servir al transporte de carros, pero en los últimos 20 años del siglo XIX, cuando se construyó la carretera del Cañarete, que une Almería con Aguadulce, quedó abandonado.