Peor valoración de los almerienses a la gestión del Gobierno que a la de la Junta

El PP mantiene su hegemonía en la provincia de Almería y volvería a ganar hoy si se celebraran unas elecciones generales y andaluzas, según la estimación de voto que se describe en el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) de Invierno de 2017. La encuesta del Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía dependiente de la Universidad de Granada pone de manifiesto una victoria de casi cuatro puntos en unos comicios autonómicos (25% de apoyo para el PP frente al 21,4% del PSOE) que sería contundente en el caso de repetirse una cita con las urnas de ámbito estatal (29% frente al 19%). En los dos supuestos que se recogen en el sondeo, el Partido Popular revalida el triunfo por un porcentaje mucho mayor que en el resto de provincias andaluzas y, de hecho, también el PSOE saldría mejor parado que en el conjunto de la comunidad. Ciudadanos y Podemos retroceden en apoyo de los almerienses y la formación de Albert Rivera logra consolidarse como tercera fuerza política por delante del partido de Iglesias. El análisis demoscópico arroja otros datos cuanto menos llamativos como el hecho de que el PSOE sea la formación con la que se sienten más identificados un 31% de los encuestados frente al 29% de los populares. Una identificación que no se corresponde con la futura votación, además de que el PP en Almería sigue siendo el partido que más simpatía despierta: 23% frente al 21,8% del PSOE. Pero lo más significativo del estudio que se ha realizado con una muestra de 400 entrevistas en la provincia es que el Gobierno de Rajoy tiene peor valoración que la gestión del Ejecutivo de Susana Díaz. Nada menos que un 56,8% de personas considera "bastante malo" o "muy malo" la acción política del PP en España, un duro menoscabo aún saliendo mejor parado que en el conjunto de Andalucía. Sobre la gestión del gobierno andaluz, un 50,8% de almerienses lo califica de "bastante malo" o "muy malo", proporción que también resulta inferior a la percepción que tienen el resto de provincias.

Atendiendo a los resultados del sondeo, un 92% de ciudadanos declara conocer a la presidenta de la Junta y le otorgan de valoración 4,5 puntos de media. Hay un 16% en la encuesta que no se corta a la hora de otorgar un cero a Susana Díaz. En cuanto a la oposición, el líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, consigue mejor puntuación que en el resto de la comunidad con un 4,79. Sólo IU tiene peor valoración en Almería que en la media regional. Un 29% de los almerienses entiende que el acuerdo del PSOE con C's tiene un grado de cumplimiento bajo, pero la mayoría (un 51%) argumenta que debe mantenerse frente a un 21% que entiende que no porque es perjudicial. El conocimiento de los dirigentes andaluces tiene a la presidenta muy por encima que a los demás, pero en cuanto a nota el más valorado en la provincia es Juan Marín. De hecho, es el único que supera el corte, y no sólo en Almería, sólo se da este aprobado con un cinco raspado en el marco de un suspenso generalizado de todos los líderes en el conjunto de las circunscripciones andaluzas.

En la valoración de los políticos nacionales, por el contrario, hay un par de aprobados en Almería, Albert Rivera con un 5,13 y Javier Fernández con un 5,59, si bien el socialista tiene un grado mínimo de conocimiento en la población. El papel del PSOE en la oposición al Ejecutivo de Rajoy recibe en la encuesta un duro castigo y hay un 80% de almerienses que lo tacha de "bastante malo" o "muy malo". La mayoría valora positivamente la acción política de Ciudadanos en la formación de Gobierno y hay un 26,8% de almerienses, cifra por encima de la media regional, que apuesta por una coalición de PP con PSOE y C's en la Moncloa.