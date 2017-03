Pérez Navas teme que la ampliación de Sierra Alhamilla sepulte el soterramiento

El portavoz municipal del PSOE, Juan Carlos Pérez Navas, se ha pronunciado sobre el anuncio de la próxima ampliación de un tramo de carretera Sierra Alhamilla para reclamar al Partido Popular, que gobierna tanto en el Gobierno de España como en el Consistorio, que el mismo "no sea el adiós definitivo al soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad".

"El Gobierno de la Nación, cada vez que incumple con Almería, nos entretiene con algún tema y con alguna cesión de metros, como ya ocurrió con el Parque de la Estación y ahora con esta mini ampliación de carretera de Sierra Alhamilla", ha proseguido antes de avanzar que, ante esa manera de trabajar con actuaciones provisionales, desde el PSOE exigen al ministro de Fomento un compromiso "con la transformación integral de la ciudad".

"Esto es solo una chapuza en un intento de tener entretenidos a los almerienses"Juan Carlos Pérez NavasPortavoz del PSOE

En concreto, ha relatado, los socialistas piden al Gobierno de Rajoy "que se comprometa en Almería en cuatro cosas fundamentales: la eliminación del paso a nivel de El Puche, que es urgente, necesaria e imprescindible; con el soterramiento de las vías del tren, con la conexión al puerto y con la rehabilitación integral de la estación".

"Esas son las deudas del Gobierno de España con la ciudad y si el ministro no viene a atenderlas, mejor que no venga", ha sentenciado. Para dar respuesta a las mismas, ha continuado, "queremos dinero y fechas de inicio y de finalización para esos proyectos, porque en el PP ya no tienen ninguna credibilidad y no tienen perdón por lo que han hecho con esta ciudad y con esta provincia".

En relación a la ampliación de un tramo de la carretera Sierra Alhamilla, Pérez Navas ha considerado que, por parte del Ayuntamiento y del Gobierno del PP, "se van construyendo las cosas a trozos, a cachos y en plan chapuza". "Y eso es lo que nos tememos, que esto sea solamente una chapuza y un intento de entretener a los almerienses ante lo que tendría que ser una transformación de la ciudad".