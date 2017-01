Pérez Navas considera injustificable que Almería esté sin presupuesto

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha considerado "injustificable" que "la inestabilidad, la incertidumbre y la parálisis del equipo de gobierno del PP nos lleven a no tener un presupuesto para la ciudad operativo hasta el mes de marzo". En ese sentido, ha detallado que "corriendo mucho y teniendo mucha suerte y que no haya alegaciones a los presupuestos, si se aprobaran a finales de enero -tal y como ha trasladado públicamente el alcalde a partir del acuerdo alcanzado con esa finalidad con Ciudadanos-, no estarán en vigor hasta el día 1 de marzo".

Por lo tanto, según ha continuado el portavoz socialista, el gobierno municipal "va a tener solamente diez meses para ejecutarlo después y se va a tener que correr mucho más para que ese presupuesto se pueda gastar y se pueda invertir todo lo que se contemple".

Lamenta que los ediles del PP estén centrados en "mirarse entre ellos" por la reestructuración

Mientras que esa es la situación en materia presupuestaria, Pérez Navas ha lamentado que, en una clara referencia a la reestructuración del gobierno municipal prevista próximamente, los concejales del PP estén más dedicados "a mirarse entre ellos" y a "cambiar los despachos" que a trabajar por "cambiar más la ciudad".

Ante esa realidad y el hecho de que los ediles, con el alcalde a la cabeza, no sean "capaces de discernir" lo importante por hacer en la ciudad, Pérez Navas les ha trasladado cuatro tareas básicas a acometer durante 2017 para las que además, según ha detallado, contarán con iniciativas socialistas que puedan impulsarlas.

En concreto, se trata de la puesta en marcha de medidas para la creación de empleo, junto con la consecución de la máxima ejecución presupuestaria posible, la mejora de los servicios municipales y una rebaja a los almerienses de sus recibos del IBI de hasta un 8%, como el Gobierno de España permite, en lugar del apenas 1,5% anunciado por el gobierno municipal.

El alcalde, en respuesta a Pérez Navas, ha manifestado que la entrada en vigor "se va a notar muy positivamente en la ciudad" que, en su opinión es lo que "de verdad le preocupa" al PSOE.