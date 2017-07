Piden dos años de cárcel a los compañeros de un operario fallecido en un poste

La Fiscalía va a solicitar penas de dos años de prisión para tres operarios de una subcontrata de Endesa por la muerte en febrero de 2015 de un compañero que sufrió una descarga eléctrica cuando reparaba una avería en un poste ubicado en el paraje de El Nazareno de Níjar .

El Ministerio Público considera que "omitieron" presuntamente los "pasos" previos de seguridad y que "descuidaron" supuestamente la subida del trabajador fallecido al poste "cuando aún no había sido entregada por el Centro de Control de Media Tensión la zona protegida y cuando todavía no se había creado la zona de trabajo que consiste en colocar tierras portátiles cortocircuitadas en todas las fases del poste eléctrico y que exige comprobar que no hay tensión".