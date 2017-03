Piden siete años de cárcel para un hombre que drogó a su prima para poder violarla

La Audiencia Provincial acoge el próximo mes de abril la vista oral contra un hombre de 38 años que se enfrenta a una pena de siete años de prisión acusado por el Ministerio Público de violar a su prima tras suministrarle estupefacientes y alcohol. La calificación del fiscal recoge que el procesado, P.M.L., quien cuenta con antecedentes penales no computables en esta causa a efectos de reincidencia, fue a pasar en junio de 2014 unos días de vacaciones a una localidad del Levante almeriense junto a su prima hermana y una amiga de ésta. Durante la noche del 20 al 21 de dicho mes, los tres se tomaron unas copas en dicha vivienda, aunque el fiscal mantiene que "con ánimo de anular la voluntad" de su prima y en contra de su voluntad, "le suministró sustancias estupefacientes y alcohol en cantidad suficiente para anular su capacidad volitiva e intelictiva". Posteriormente, la amiga que los acompañaba se fue a dormir dejando a a la prima del acusado semi inconsciente en el sofá del salón. El procesado, "aprovechando dichas circunstancias de vulnerabilidad" y "con ánimo de saciar su apetito sexual", se colocó encima de ella y la penetró, "no pudiendo evitarlo la víctima por encontrarse en tal estado que no se apercibió de lo que estaba sucediendo".