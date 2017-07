Piden un grupo de trabajo para que no haya más retrasos en las playas

Debido a la tardanza y los numerosos problemas suscitados en la implantación del Plan de Playas, la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca ha pedido al Ayuntamiento de Almería que se establezca un grupo de trabajo específico para que realice un seguimiento adecuado y una evaluación detallada para garantizar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida del uso de las playas capitalinas.

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, ha enviado esta petición al concejal provincial de Fomento, Comercio y Playas, Carlos Sánchez López, para que estudie la propuesta en profundidad y vea la viabilidad de organizar este grupo de trabajo donde quedaría representado el sector de la discapacidad.

"Hacemos esta petición para que no exista el retraso ni las anomalías del año pasado y de éste. Si tenemos este grupo, haremos que se subsanen las carencias de inmediato y nos podremos adelantar en la mejora de las intervenciones sobre accesibilidad de los próximos años", sostiene Sánchez de Amo.

El presidente de la Fundación explica que de esta manera podrá hacerse seguimiento exhaustivo y periódico durante todo el verano al estado de las playas y las zonas y puntos accesibles con el fin de subsanar las deficiencias que vayan surgiendo diariamente; así como una evaluación de las previsiones iniciales del Ayuntamiento para mejorar las condiciones de cara al próximo verano.

Esta petición es consecuencia de la controvertida situación de las playas de Almería ya se el Plan de Playas se iba a iniciar el día el 1 de junio pero hasta la semana pasada no se ha establecido ningún tipo de servicio en materia de accesibilidad. "Nos hemos tenido que adentrar en julio para poder contar con la práctica total de todos los elementos y prestaciones que había anunciado el Consistorio para el comienzo del verano", comenta Sánchez de Amo.

Las playas capitalinas actualmente cuentan con rampas que están escalonadas, aseos desnivelados, barandillas a una altura superior a la establecida por la norma, zonas de sombra sin sombra o bancos de arena entorpeciendo en las pasarelas.

Para el futuro la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca desea un cambio en los horarios de los socorristas que son los que facilitan las sillas anfibias y las llaves de los aseos a partir de las 12 de la mañana, (aunque los agentes de salid no recomiendan tomar el sol a esas horas), ampliar las zonas de pérgolas para personas con discapacidad, mejorar los puntos accesibles de Retamar y Costacabana, así como colocar las pasarelas en el mes de mayo.

Antonio Sánchez de Amo ratifica que la respuesta del gobierno no ha sido inmediata: "Estamos a expensas de que acepten la propuesta y la lleven a cabo. En principio al concejal de Fomento, Comercio y Playas le parece una buena idea pero me ha dicho que tiene que consultarlo. Supongo que me dirán algo en breve".