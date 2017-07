Pingurucho a la fuga

Símbolo de la libertad y memoria de los sucesos de 1824, el monumento a Los Coloraos, conocido popularmente como El Pingurucho, será testigo silencioso este lunes del debate político que el Ayuntamiento de Almería abre de nuevo acerca de su adecuada ubicación, si se mantiene en la Plaza Vieja o es trasladado a otro emplazamiento con características idóneas para su mayor lucimiento, así como la conveniencia o no de ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de dar su opinión a través de un referéndum popular donde las posturas, el traslado al objeto de dejar diáfana esta plaza mayor frente a las raíces sentimentales de su actual ubicación, queden definitivamente aclaradas al estar, más o menos, próxima la reforma de esta Plaza de la Constitución.

La misma está programada dentro del proyecto de rehabilitación de la Casa Consistorial, que actualmente se somete a las obras correspondientes a la segunda fase y que abarcan, además del histórico edificio administrativo, sus soportales y la plaza central. El arquitecto ganador del concurso de ideas, José Ramón Sierra Delgado, contempló hace una década la supresión de El Pingurucho al considerar cuestiones de proporcionalidad y de futuros usos de la plazoleta como punto de celebración de actividades, teniendo en cuenta además que este emplazamiento no es el originario.

Ya hubo una consulta popular, que fue un fiasco al participar apenas 500 personas

La exposición en su momento de la idea ganadora ya produjo un primer choque entre la funcionalidad y el sentimentalismo, abriendo un debate donde partidos políticos y asociaciones se postularon de un lado y otro hasta el punto de que el entonces equipo de gobierno coaligado del Ayuntamiento, PSOE e IU, optó por emplazar a la Junta y al arquitecto a mantener en su sitio el monumento a Los Coloraos.

El Pingurucho continuó con su verticalidad siendo protagonista central de la Plaza Vieja hasta el cambio de signo político. Con la entrada de otro gobierno en coalición, PP-Gial, el Consistorio reabrió este debate e incluso llegó a organizar el que sería el primer referéndum participativo, donde se ofrecía a la ciudadanía la oportunidad de escoger entre tres posibles emplazamientos: la Rambla, el parque Nicolás Salmerón y la avenida del Mediterráneo.

"Desde mi responsabilidad, quisiera dejar patente, una vez más, el firme empeño de que nuestro monumento, felizmente recuperado, goce del mayor esplendor, allí donde estuviere ubicado"... Son las palabras escritas del entonces alcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, en el libro que llegó a editar el Ayuntamiento para refuerzo de esta votación popular que, pese a la campaña de difusión y las visitas que la concejal de turno, Trinidad Moreno, realizó a cada una de las asociaciones registradas en la capital, fue un auténtico fiasco. Apenas participaron 500 personas y el resultado -traslado a la Rambla- quedó guardado para un momento mejor.

Parece que el mismo ha llegado con la proximidad de la reforma de la Plaza Vieja. Aún quedan meses de trabajo por delante, pero la visita de los grupos de la oposición para conocer el estado de los trabajos ha removido memorias y hoy, de nuevo, el proyecto sin Pingurucho vuelve a ser discutido en el Salón Noble, como muchos asuntillos municipales condenados a eternizarse.

El debate es consecuencia de la moción registrada por Ciudadanos, en la que la formación naranja insta al equipo de gobierno del PP a habilitar una consulta ciudadana sobre dónde se quiere que esté el monumento. "Por su interés cultural, su historia y su importante valor patrimonial, creemos que debemos ser todos los almerienses los que decidamos, mediante votación, si se cambia de lugar", defiende Miguel Cazorla, dando instrucciones, además de cómo y cómo no debe ser ese proceso: "No queremos una consulta a lo Partido Popular, es decir, para que se enteren los menos posibles. Queremos que de una vez por todas este Ayuntamiento habilite los mecanismos necesarios para que la publicidad llegue a todos los ciudadanos y estos puedan elegir, de manera telemática, simple y fácil, su opción a votar".

No entra C's a decantarse sobre un emplazamiento, a diferencia de los populares, que abogan por el traslado atendiendo a los criterios técnicos -sin más concreciones-, y a los socialistas, defensores de la actual ubicación. El responsable municipal de las obras, Carlos Sánchez, insistirá durante la sesión plenaria en aligerar la Plaza Vieja del monumento a los Mártires de la Libertad "al estar fuera de escala", de acuerdo con los criterios aportados por diferentes técnicos. "Su mantenimiento vendría a hipotecar el uso y disfrute de la Plaza Vieja", entiende el edil del PP, al tiempo que recuerda que ésta no es su primera ubicación. "Que el Pingurucho esté hoy incluido dentro de la Plaza no tiene ningún rigor histórico, como así lo demuestra que no sería éste su primer traslado, anteriormente desplazado de Puerta Purchena." Y antes de antes, fue levantado, en 1837, un primitivo mausoleo en las cercanías del cementerio que contenía las cenizas de los mártires. "El monumento -añade Sánchez- no va a perder su identidad con un traslado a otro lugar", como por otra parte vienen sugiriendo algunos colectivos y asociaciones, favorables a su ubicación en el parque Nicolás Salmerón.

No es de esta opinión el Grupo Municipal Socialista. Su portavoz, Juan Carlos Pérez Navas, se pronunciaba este viernes contrario tanto al cambio de ubicación como a la posible consulta, tachándola de "referéndum trampa" al entender que el PP tiene su decisión de traslado más que tomada. Los socialistas han resaltado que "El Pingurucho es una referencia para muchos almerienses en el lugar en el que está y supone un atractivo turístico dentro de una Plaza en la que los turistas pueden conocer este capítulo de la historia de la ciudad".

"Los socialistas no queremos engañar a los ciudadanos y llevarlos a una consulta cuando ya se tiene decidido por parte del PP que no le gusta El Pingurucho ahí por motivos de historia o ideológicos", proseguía Pérez Navas, para quien el argumento de plaza diáfana al objeto de celebrar actividades "no se sostiene, cuando todos sabemos que ya que se han celebrado conciertos importantes y hay otros espacios para ello".