El Plan de Playas al completo llegará después de San Juan

Es el primer verano donde el paseíllo político por las playas de la capital ha sido una constante en las dos últimas semanas. Los grupos de la oposición se han dejado ver y fotografiar, pero no el equipo de gobierno que todavía no ha presentado ese Plan Municipal de Playas con el que había creado grandes expectativas y que está haciendo, sin embargo, aguas. Esta de 2017 es la temporada para la cual el Ayuntamiento de la Almería ha hecho el mayor esfuerzo presupuestario al objeto de adelantar el calendario oficial de servicios a 1 de junio y extenderlo hasta el mes de octubre, si bien el periodo estival oficial ha comenzado, sin playas accesibles y más caliente de lo habitual, con un baño de críticas al alcalde y al concejal del ramo para quien han llegado hasta invitar, desde Ciudadanos, a dejar el área.

No ha habido servicios, como pasarelas de madera, socorristas o balizamientos, hasta después de la festividad de San Juan de forma tradicional. Una fecha a la que la capital estaba acostumbrada, aun teniendo una climatología que haría rentable una costa preparada y dotada de equipamientos en Semana Santa. ¿Qué ha pasado entonces a diferencia de otros años?

Para empezar, el buen tiempo de la Semana Santa animó las primeras críticas por no contar la capital ni con duchas con agua. El grifo se abrió el primer puente de mayo -lluvioso, para pesar del Ayuntamiento- y los vertidos de Níjar, para continuar, hicieron volar la bandera azul que debía estar ondeando en una magnífica playa de Cabo de Gata. Esa ha sido la antesala, pero la cuestión es que el equipo de gobierno anunció en marzo la entrada en activo del Plan de Playas el 1 de junio hasta el 31 de octubre: cinco meses de disfrute pleno de la costa capitalina. Es el primer año que el Ayuntamiento no ha tenido que esperar a la Junta de Andalucía para activar el Plan, aprobado por primera vez el pasado año por un periodo de cuatro, por lo que estará vigente hasta 2009. Además, la contratación del servicio de vigilancia de playas -los socorristas- se hizo el pasado año para dos temporadas. La pretensión municipal era pues que a 1 de junio estuvieran desplegadas por las playas dotaciones como los aseos, las pasarelas, las balizas, los puntos accesibles de sombra, las sillas anfibias..., y también los socorristas, aunque solo los fines de semana en este primer mes de verano oficial. O, al menos, así se anunció a la prensa.

Las duchas se activaron en mayo, aunque los socialista denunciaban, el mismo 1 de junio, el "fracaso" del equipo de gobierno para poner las playas a punto con "duchas en obras" o "aseos cerrados". Los baños fueron instalados y los aseos químicos llegaron la pasada semana, junto a más críticas por parte de Ciudadanos, que en marzo se disputaba con el PP el mérito de la ampliación del Plan de Playas.

Aunque son muchos elementos los que componen el mismo, las pasarelas de madera han sido significativas. No han llegado a tiempo por un "problema de contratación" que, según ha explicado el concejal de Fomento y Playas, Carlos Sánchez, tiene como raíz, sencillamente, que el presupuesto municipal no pudo entrar en vigor hasta el mes de marzo. "Teníamos el trabajo avanzado, pero el Ayuntamiento no puede contratar nada hasta que el presupuesto está en vigor", a lo que el edil del PP añade los tres meses de tramitación obligatoria que requieren de media las contrataciones. "El martes 13 empezamos a colocar las pasarelas de madera. Ha sido un retraso de 13 días, por el que pido disculpas, pero -añade Sánchez- ningún año ha habido pasarelas antes de la Noche de San Juan que, en este, contará con la presencia de socorristas". Este verano, las que estén instaladas, serán retiradas antes de las hogueras y recolocadas una vez pasado el 25 de junio, cuando se activará en su totalidad todo el contenido del Plan de Playas, según ha garantizado Sánchez.

Mientras llega el operativo completo, la oposición ya ha echado el Plan a las hogueras. No son los únicos. La pasarela instalada en El Palmeral llega hasta donde llega, a poco más de la mitad de la playa, a tierra de nadie, podría decirse, porque es el elemento de acceso al punto de playa accesible, que aún no está instalado. Tampoco las zonas adaptadas de Costacabana, Retamar-Toyo y Cabo de Gata. "Para las personas con movilidad reducida existen pocas ofertas de ocio, porque las limitaciones físicas que tienen éstas las impiden y una de las pocas que hay es la playa. Y, directamente, no podemos ir. No es que se te quemen los pies en la arena o que haya dificultades para andar, es que literalmente no podemos ir a no ser que te cojan dos cachas", explica, de manera muy clara, Antonio Sánchez de Amo, presidente de la asociación Verdiblanca, quien apela a una cuestión de prioridad. "Los políticos están para algo, ¿qué es más importante para el Ayuntamiento en mayo, una obra en un barrio o que esté resuelto el expediente para dotar las playas de servicios? Al menos -sentencia- que nos dejen llegar hasta la orilla."

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), también ha censurado la "nula sensibilidad de quien gobierna el Ayuntamiento de Almería", recordando que el año pasado las pasarelas no estuvieron listas hasta final de julio, así como las obligaciones legales de la administración local de ofrecer unas playas accesibles desde principio de temporada. Ninguno de los cuatro puntos se encuentra todavía habilitado (El Palmeral, Retamar-Toyo, Costacabana y Cabo de Gata), cuando, incide el presidente de la Federación, Valentín Sola, otros municipios como Pulpí, Garrucha o Roquetas de Mar "tienen todo listo el 1 de junio".

La FAAM, que incluso se ha planteado acudir a la vía judicial, "porque se están vulnerando derechos fundamentales", incide en otro aspecto de interés general. "Hay miles de personas que buscan en Europa un turismo accesible. Hay agencias especializadas lo que demuestra que cada vez es un sector mucho más importante, que está moviendo millones de euros. Almería podría destacar y ser un referente", invita Sola a aprovechar esta, también oportunidad, además de obligación, de desarrollo económico para la ciudad.