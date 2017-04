Plantean que Ego pague la deuda de la luz con bonos a familias en riesgo

El Consejo Ciudadano de Podemos Almería ha reclamado hoy al Ayuntamiento que permute la deuda de la empresa gestora del gimnasio EGO Sport por la creación de 380 bonos familiares para el acceso de éstas a todas las instalaciones deportivas gestionadas por la UTE CDS Almadrabillas. Estas bonificaciones, con una vigencia de un año de duración, permitirían a alrededor de 400 familias en riesgo de exclusión social poder acceder a prácticas deportivas y de ocio que de otra manera no disfrutarían. Esta solución no supondría ningún tipo de desajuste económico a la UTE CDS Almadrabillas, dado que no tendría que realizar desembolso alguno. Podemos Almería censura el "error administrativo" que ha supuesto la "pérdida" de 38.000 euros.