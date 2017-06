Una Plaza Vieja sin pingurucho y diáfana para conciertos y terrazas

No hay consenso alguno sobre el futuro estético de la Plaza Vieja. El primer problema lo plantea el Pingurucho de los Coloraos, situado en la zona central tras un episodio de participación ciudadana en el que participaron casi 450 personas. El PP quiere moverlo de sitio, Cs pide someterlo a votación vecinal y PSOE e IU prefieren que se quede como está. Pero la estética de la plaza va a cambiar y ya se ha dado el primer paso con el encargo de la redacción del proyecto del estudio arqueológico. Carlos Sánchez, concejal de Fomento, manifiesta que si el pingurucho se queda donde está, se "hipoteca el uso y disfrute" de la Plaza Vieja. "Cualquier plaza mayor que uno visite es diáfana, para que se hacer un festival de flamenco, donde pueda haber cafeterías o turistas haciendo fotos a la fachada de la casa consistorial. Quiero un pingurucho que la gente visite porque sí, porque ahora nadie va a verlo a propósito".

Uno de los emplazamientos que el Ayuntamiento contempla es el parque Nicolás Salmerón con el fin de integrarlo con el futuro proyecto Puerto-Ciudad. Carlos Sánchez sostiene que han sido varias las asociaciones que han pedido llevarse este monumento a su zona. Cs, de momento, ya ha presentado una moción para que sea la gente quien elija su ubicación. Sánchez tiene muy claro qué se debe hacer al respecto: "Creo que estos procesos son necesarios, pero también creo que es bueno que los grupos municipales que cobramos un sueldo tengamos la responsabilidad acorde al puesto que tenemos. Si no vamos a ser capaces de tomar decisiones, no sé para qué están aquí algunos".

Según Sánchez, lo que pretende el Ayuntamiento es ponerlo en valor porque "en la actualidad no está". El titular de Fomento manifiesta que ya se hizo una votación para ver dónde se colocaba. Ahi participaron 433 personas. "¿Esos 433 almerienses que votaronson menos importantes que los que van a votar ahora?", agrega.

"Si nosotros trasladamos el pingurucho y lo ponemos en valor. Podemos generar un nuevo punto de interés turístico en la ciudad. Poco favor le hace la oposición por dejarlo donde está, que por no estar, no está ni centrado", manifiesta Sánchez. "Con cualquier arquitecto que hables dice que está fuera de escala y no hay ningún valor histórico que diga que debe estar en la Plaza Vieja. Hay muchas asociaciones que han pedido su traslado. Me gustaría que preguntaran a las asociacón de hosteleros, comerciantes o Casco Histórico y hacer una reflexión", apostilla.

Además, explica que la intención es separar la redacción del proyec to de la plaza con la del interior del edificio. "Son completamente diferentes. El interior es un tema de instalaciones y la plaza es de estética. Cuando tengamos los dos proyectos podremos licitarnos conjuntamente".