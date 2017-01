Población¿Por qué crece Almería?

Almería vive una situación demográfica excepcional, quizás no en términos naturales y tampoco en proyecciones futuras, pero es una seductora excepción tomando como referencia el resto de España. Los datos hablan por sí mismos; Almería sigue siendo la provincia de España donde más niños nacen, tiene edad más baja de las madres (31), el número de hijos por cada una de ellas (1,6), un espectacular aumento de la esperanza de vida (78 años) o un número decente de trabajadores por cada jubilado (2,5). Eso hace de Almería una de las provincias más sanas, demográficamente hablando, del panorama nacional. Cuenta con 704.297 vecinos. Aun así, existen ciertos desequilibrios en su interior, y donde algunas comarcas se erigen como punteras, otras caen. Todo esto ha hecho que Almería haya ganado la cifra de 200.000 habitantes desde 1996. Eso sí, 115.000 de estos provienen exclusivamente de municipios del Poniente.

La natalidad es su punto fuerte, de hecho es la provincia de Andalucía que más ha crecido en el último año. Almería es la provincia de la península con las madres más jóvenes: 31 años de media. En 1982, era la segunda por detrás de Cádiz, con 17,1 partos por cada mil habitantes. Su índice actual es de 11,5, cinco puntos y medio de caída, que se mueve dentro de la dinámica de la media nacional de los últimos treinta años, que ha pasado de los 13,5 partos a los 9,6. La capital almeriense es la que más ha crecido en población desde 2010, ganando 4.000, la mayor subida de las capitales. Cádiz ha perdido 5.000 habitantes, Sevilla 9.000 y Huelva 3.000. La única que ha crecido junto a Almería es Málaga.

Pero profundizando aún más en la provincia, tratando de hacer un barrido sobre cómo se distribuyen las madres en la provincia y, sobre todo, en qué número, los datos hacen centrar las miradas sobre una zona, la del bajo Andarax, y, en concreto, sobre los municipios de Huércal de Almería (con 17,8 nacimientos por cada mil habitantes), Benahadux (17,9) y Viator (18,3). Con ellas, tan solo pueden rivalizar, y las siguen de cerca, Vegas del Genil (18,3), Alhendín (17,74) y Las Gabias (17,1) en la provincia de Granada; y Umbrete (18,7), Bollullos de la Mitación (18,6) y Espartinas (16,6) en la provincia de Sevilla según los datos ofrecidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Además, la esperanza de vida también juega a favor de los almerienses. En las últimas cuatro décadas se ha elevado en 10 años y se ha situado en los 78. En menos de 30 años se ha duplicado el número de personas mayores de 65 años. La dinámica evolutiva que sigue Almería pone de manifiesto que de la cifra de 127.220 menores de 16 años que hay en la actualidad se reducirá hasta los 106.934 en 2035. El número de mayores de 65 años no parará de aumentar, en 2035 habrá en torno a los 194.000, o lo que es lo mismo, la cuarta parte de la población almeriense debería estar jubilada. Pero no hay que irse demasiado lejos para ser consciente de esta realidad. En Almería ya son 100.006 la cifra de jubilados, o lo que es lo mismo, 2,5 trabajadores por cada jubilado. La cifra no marca en la provincia, de momento, un elevado grado de preocupación, sin embargo, la tendencia pone de manifiesto que cada vez habrá más jubilados y menos población activa y eso sí que pone en riesgo el futuro de la economía pública. Este proceso que alcanzará mayor intensidad a partir del 2025, podría llevar a duplicar en el 2050 la tasa de dependencia con respecto a los niveles actuales.

En ausencia de medidas de política económica correctoras, la inflexión demográfica y el envejecimiento de la población determinarían aumentos del gasto público en pensiones; en sanidad y en ayuda social a los mayores que difícilmente se podrán ver compensados por el recorte de otras partidas sociales -como la educación-, o por cambios en el patrón recaudatorio. Estas proyecciones marcan, por tanto, un deterioro de las finanzas públicas en el largo plazo y reclaman el desarrollo de políticas que alteren esta situación. Con respecto a la mortalidad, en la capital es un 25% superior que la media nacional. Junto a ella, en estas cifra superiores se encuentra municipios como el de Berja (19,56%), Roquetas (30%) Carboneras (14,46%), Alhabia o Alhama (15,78%). Dalías es el municipio con peor pronóstico, con un 35,80% de riesgo de mortalidad superior a la media del país.

Almería es una provincia joven, en general, con apenas 38 años de media. Aquí destacan los municipios de Huércal de Almería , Viator y Benahadux. En los últimos veinte años, estos tres pueblos han aumentado exponencialmente el número de nacimientos al año por cada mil habitantes. Por ejemplo, en 1980, Benahadux tenía 13,4 (3,5 puntos menos que en la actualidad), Viator 12,1 (6,2 menos) y Huércal de Almería 16,36 (1,4 menos). De esta forma, en la provincia de Almería , justo en el otro extremo se encuentra Velefique, que en 2011 (año de la elaboración de esta estadística) no tuvo ningún nacimiento. Tuvo una tasa bruta de natalidad cero, al igual que Rágol, Bacares, Sierro, Cóbdar, Suflí, Bayarque, Cerca se encuentra Las Tres Villas, Santa Cruz de Marchena, Castro de Filabres, Alsodux o Beires. Cerca se sitúan municipios como Las Tres Villas, con una tasa de natalidad de 1.46 nacimientos por cada mil habitantes en el mismo año. Se encuentran dentro de la media nacional municipios como Turre, con nueve nacimientos por cada mil habitantes, Gádor (10), Lúcar (11) o Carboneras (8,85). Hay otros que no llegan a la media del bajo Andarax pero sí superan la española: son Níjar (15.08), Almería capital (11), Roquetas de Mar (13,14), o El Ejido (14,47).

La evolución de la tasa de natalidad muestra también una intensificación de este indicador que se corresponde con el periodo de mayor crecimiento económico en Almería y el resto de Andalucía, especialmente en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI.