Podemos dice que el PP debería "agachar" la cabeza con el Corredor Mediterráneo

La coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha sostenido en su visita la capital que los miembros del PP "deberían agachar la cabeza cada vez que oyen hablar de Corredor Mediterráneo y cada vez que escuchan hablar del tren en Almería". "Agachar la cabeza y tomar nota de los compromisos incumplidos durante tantísimo tiempo, ser más humildes, más dialogantes y sentarse a hablar con la sociedad almeriense", ha dicho en declaraciones a los medios en Almería tras reunirse con la Mesa en Defensa del Ferrocarril. Ha afirmado que Podemos entiende que era "necesario" presentar enmiendas a los presupuestos para que "fueran a buen ritmo en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España con el Corredor Mediterráneo". "Sabemos, como sabe todo el mundo, que las cantidades que se han comprometido no llegan ni al 1 %, en el caso de la conexión entre Almería y Murcia, y no llegan ni al 5 % en inversiones respecto al conjunto del Corredor Mediterráneo", ha defendido. Así, ha reiterado que el Gobierno debería hablar con la Mesa en Defensa del Ferrocarril, en la que se encuentran personas que "desde una posición altamente representativa de esta provincia y esta ciudad pueden aportar soluciones a corto plazo". En este sentido, ha destacado lo "altamente cualificados" que son algunos de los miembros de esta plataforma y las soluciones "muy viables, muy concretas y nada costosas en comparación con las grandes obras de infraestructuras que hemos visto durante tantos años y que no siempre aportaban soluciones a los problemas de la gente" que aportan.