Policía, Fiscalía y juez no coinciden sobre si la menor fue prostituida

En apenas 24 horas, la historia de la niña rusa de 13 años que era obligada a prostituirse por su madre para pagar el alcohol, tabaco y alimentos que ingería la mujer ha dado la vuelta a medio país. Sin embargo, no todo está tan claro como inicialmente porque la Fiscalía de Almería salió al paso y aseguró que la pequeña no había sido prostituida. Y es que, según trasladó este jueves el fiscal jefe de Almería, Antonio Pérez Gallegos, la menor realizaba labores de servicio doméstico pero no ejercía la prostitución, ya que de las diligencias practicadas "no se deduce que la madre animara a la niña a prostituirse" o la ofreciera para mantener relaciones sexuales, sino que lo que quería es que regresara con alimentos, alcohol y tabaco.

También señaló que la menor era contratada para realizar trabajos de servicio doméstico y que su progenitora, que sufre una fuerte adicción al alcohol, le "exigía" que le llevase bebidas etílicas, tabaco y comida, porque, "si no, la echaba de la casa y le pegaba". Precisó además que la madre está siendo investigada por los delitos de malos tratos y abandono de menores.

Sobre J.M.S.P., el hombre de 59 años que ingresó en prisión por un presunto delito de abusos sexuales tras ser detenido por la Policía Nacional en la misma operación, Pérez Gallegos aseguró que no llegó a consumar ninguna relación sexual con la víctima, aclarando que el investigado conoció a la niña en el paseo Marítimo de Almería y que allí le propuso trabajar en su casa, donde sí intentó abusar de ella, si bien nunca pasó de realizarle tocamientos ante la negativa de la menor.

El Ministerio Público ha informado de que la niña residía junto a su madre y su hermano en otra provincia, donde estuvo escolarizada en "buenos colegios" y con un "buen rendimiento académico" hasta el curso pasado. La familia se trasladó a El Ejido hace unos meses y más tarde se desplazaron hasta la ciudad de Almería, donde residían en una vivienda como okupas. La Fiscalía de Almería ha precisado que se ha acreditado un "abandono total" por parte de la madre que, unido a la adicción de la mujer y las circunstancias en las que se encontraba la menor, habrían provocado que de seguir en esta situación "hubiese un alto riesgo de que cayese" en la prostitución.

Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, Rafael Soriano, mantiene la investigación sobre la madre de la niña por presuntos delitos de abandono y relativo a la prostitución a partir de los indicios que figuran en el atestado policial. Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quienes han señalado que en el transcurso de la investigación judicial, aún en fase inicial, las imputaciones podrían variar, si bien de momento mantiene la investigación por estos delitos tras haber levantado el secreto de sumario. Cabe recordar que la mujer se encuentra en libertad con cargos por estos hechos y cuenta con una orden de alejamiento tanto de la niña como de su otro hijo menor, de nueve años.