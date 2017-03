La Policía desmantela un "supermercado" de la droga con marihuana en tres edificios

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en El Ejido, (Almería), dos puntos de venta de droga y un invernadero indoor de marihuana localizados en tres viviendas de la barriada ejidense de "Las Palmerillas". Los inmuebles estaban ubicados en plantas distintas de un mismo edificio con fuertes medidas de seguridad y contaban, además, con enganches ilegales para dar luz, calor y ventilación a la plantación. Hay 14 personas detenidas a los que se les ha intervenido más de 180 plantas de marihuana, 500 cogollos preparados para su venta, 100 gramos de hachís en barritas, 1.100 euros en efectivo, balanzas de precisión digital, lámparas, transformadores y fertilizantes. Las casas eran unos de los puntos de venta al menudeo de droga más activos de la zona, que estaban en funcionamiento las 24 horas del día.

La colaboración ciudadana, clave del éxito policial

La investigación comenzó el pasado mes de enero, tras las quejas de varios ciudadanos y centros educativos que manifestaban que dicho lugar se estaba convirtiendo en un autentico foco de marginalidad, siendo continuo la venta y consumo de drogas y que lo más preocupante era la compra y consumo por jóvenes menores de edad del barrio y ocasionando problemas de convivencia e imagen a los menores de los centros educativos próximos.

Tras varias gestiones se constataron las quejas interpuestas y se pudo comprobar la existencia de un bloque de pisos sito en la Avenida de la Luz donde fueron detectados dos puntos de venta de droga y una plantación "in door" de marihuana que sería la destinada a suministrar la droga a los dos puntos de venta. Estos dos "supermercados" tanto de marihuana como de hachís, funcionaban las 24 horas del día, y se encontraban distribuidos entre la planta baja y la primera del edificio, dificultando la investigación policial, no solo por las medidas de seguridad que adoptaban, sino porque la droga no entraba ni salía del edifico, se producía y se vendía en el mismo lugar.

Tras casi dos meses de investigación se estableció un amplio dispositivo policial con el fin de desarticular al grupo de narcotraficantes y desmantelar las viviendas donde se cultivaba, elaboraba y vendían la droga.

Amplio dispositivo

El pasado día 24 de marzo, se desplegó un amplio operativo en el que se realizaron los registros domiciliarios. Los agentes detuvieron a 14 miembros de este grupo de narcotraficantes, entre los que se encuentran los máximos responsables y que regentaban los puntos de venta. Los agentes localizaron una plantación indoor donde se cultivaba de forma intensiva plantas de cannabis sátiva y disponía de todos los elementos necesarios para una correcta y rápida producción de marihuana –lámparas de calor, extractores, ventiladores, productos químicos para aumentar el rápido crecimiento de la cosecha.

La operación ha sido llevada a cabo por el grupo de Policía Judicial, apoyados por la Unidad de Prevención y Reacción de Seguridad Ciudadana, ambos de la Comisaría de Policía Nacional en El Ejido.