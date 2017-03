La Policía Portuaria celebra por tercer año su día grande

Con sólo tres ediciones a sus espaldas, la celebración del Día de la Policía Portuaria se consolida año tras año como una de las citas ineludibles para las fuerzas y cuerpos de seguridad de la ciudad, así como para los distintos estamentos públicos de la provincia almeriense. Impulsada por la Asociación de Policías Portuarios, esta celebración pretende reconocer los "méritos y servicios prestados" mediante la concesión de condecoraciones y honores a estos agentes para estimularlos en la "perseverancia del recto ejercicio de sus cometidos profesionales".

Pero más allá de de la labor de dichos agentes portuarios, también se homenajeó a las personas e instituciones que han colaborado con el crecimiento de este cuerpo y el puerto, por lo que este viernes fueron entregadas en la sala Varadero una serie de placas de la Policía Portuaria, en concreto a Custodio Hidalgo, ex comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía de Almería, por su carrera profesional y apoyo; Rafael Soriano, magistrado-juez titular del Juzgado de Instrucción número 5, por su colaboración en la formación de los agentes, y a Pedro Alonso, capitán jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, también por ayudar en la formación de dichos policías.

Han sido condecorados once agentes de este cuerpo por su trabajo, compromiso y esfuerzo

Asismo se ha distinguido a José Luis Doucet, responsable de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria, por los años prestados como policía portuario y su "estrecho vínculo profesional" con este cuerpo; Juan Palenzuela, empleado de la empresa Fomdesa, por su colaboración en el auxilio de un usuario del puerto; y al Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía, Fundación Bahía Almeriport y Autoridad Portuaria, todos ellos por el proyecto Puerto-Ciudad.

Precisamente, el alcalde Ramón Fernández-Pacheco, que recogía poco antes la placa en nombre del Ayuntamiento, fue uno de los responsables de cerrar el acto y en su alocución reivindicó el carácter "irrenunciable" del proyecto Puerto-Ciudad, de tal forma que la ciudad y su Puerto "formen un conjunto de proyección comercial, cultural, de ocio y de negocio vital no sólo para la capital de hoy, sino para la del futuro inmediato".

La del primer edil almeriense fue una intervención que buscó la complicidad de los asistentes, destacando el papel de la Fundación Bahía Almeriport y la Autoridad Portuaria, y en concreto de sus presidentes, Diego Martínez Cano y Trinidad Cabeo, respectivamente, en el avance de esta iniciativa. Curiosamente, y pese a haber estado sentado junto a ella y haber sido una de las merecedoras de los galardones de la Policía Portuaria, hubo una olvidada en su discurso: La delegada del Gobierno de la Junta, Gracia Fernández. Olvidos intencionados o no, el regidor sostuvo que este proyecto "es la llave que abre la puerta del siglo XXI a nuestra capital. Y ese futuro no puede escribirse sin el puerto. Creo que no me equivoco si digo, como portavoz de los almerienses, que nuestra ciudad debe recuperar la permeabilidad con su puerto y hacer de esa confluencia un factor de crecimiento urbanístico y de fomento de la actividad económica de muchos sectores".

Fernández-Pacheco agradeció además el reconocimiento de la Asociación de Policías Portuarios, "un cuerpo que reúne funciones policiales, administrativas, de seguridad ciudadana y tráfico, y cuyas funciones deben ser más conocidas y valoradas por el conjunto de la sociedad almeriense" porque, como ha indicado, "que Almería abra sus puertas al mar no sólo es la idea que resume el espíritu del proyecto Puerto-Ciudad, sino que es la mejor manera de hacer que el Puerto vuelva a ser sentido por todos los almerienses como una parte, acaso la parte más importante, de su ciudad".

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Trinidad Cabeo,cerró el acto elogiando la "trayectoria profesional" de la Policía Portuaria, "esencial para el funcionamiento seguro y ordenado de los puertos de Almería y Carboneras porque son los ojos de quienes dirigimos este organismo" y agradeciendo "su trabajo en equipo, compromiso y esfuerzo colectivo", al tiempo que se ha comprometido a seguir modernizándola "escuchando a los profesionales para lograr un futuro mejor".

De hecho, Cabeo insistió en gran medida en el logro que ha supuesto la consecución de estos agentes en el puerto de Carboneras, subrayando las dificultades que ha sido necesario sortear para que pudiesen actuar en estas instalaciones portuarias con la misma normalidad que en la capital almeriense. Asimismo hizo un somero repaso a los retos de futuro y se mostró optimista con el porvenir que aguarda a los puertos que se encuentran bajo su tutela.

La Asociación de Policías Portuarios concedió además medallas y diplomas a once componentes de la Policía Portuaria por actuaciones meritorias de carácter singular que han implicado riesgo notorio, solidaridad excepcional o un nivel de profesionalidad extraordinario, en concreto a Manuel Serrano, Mari Ángeles Guarnido, Javier Galera, Juan Manuel Moreno, Diego Fernández Luque, Domingo Valdivia, Javier Gelado, José María Montoya, Francisco Aguilera y David Díaz.