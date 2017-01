Precisión, seguridad y control a los 170 años de anestesia general

"Pérdida o ausencia temporal de la sensibilidad de todo el cuerpo que suele ir acompañada de pérdida del conocimiento". Esta es la sencilla definición de un acto médico de elevada complejidad al que se somete gran parte de la población, al menos una vez en su vida. Se trata de la anestesia general, uno de los logros más importantes en la historia de la medicina que cumple 170 años. Fue en el mes de octubre de 1.846 cuando un equipo médico del Hospital General de Massachusetts hizo la primera demostración pública de cirugía aplicada bajo los efectos de la anestesia general. Un éxito calificado entonces como el final del dolor, que sigue aplicándose en la actualidad en más del 60% de las intervenciones quirúrgicas, si bien, con innumerables avances que ya no sólo se centran en dormir y eliminar el dolor al paciente. Tal y como ha detallado el jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, José Santiago, "antes de la llegada de la anestesia general se llegaba a amputar a un paciente sujetándolo, o se suministraban bebidas alcohólicas, drogas, o se golpeaba al paciente. Eran los métodos normales para inducir la inconsciencia". "Moría mucha gente en las intervenciones". El facultativo ha señalado que "desde hace 170 años, la anestesia general no ha avanzado en lo referente al estado en el que se encuentra el paciente, si bien, si lo ha hecho en los fármacos que se emplean que han experimentado avances muy importantes". El doctor Santiago ejerce la especialidad de anestesiología desde hace 20 años en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas. "Desde entonces la evolución ha sido muy notable. Especialmente en los fármacos que se emplean, con analgésicos cada vez más potentes y más rápidos, que además disminuyen los efectos secundarios, mejoran la seguridad del paciente y se adaptan a cada tipo de cirugía concreta". El jefe de la Unidad de Anestesiología y Reanimación, ha explicado que para la anestesia general se emplean hipnóticos, para la pérdida de conciencia, mediante fármacos o inductores del sueño, que duermen al paciente, evitan la angustia y suelen producir cierto grado de amnesia; analgésicos mayores para eliminar el dolor; y relajantes musculares para lograr una parálisis muscular mediante fármacos derivados del curare para producir la inmovilidad del paciente. Los avances permiten precisamente que dependiendo del procedimiento quirúrgico apliquen o no las tres tipologías de fármacos citadas sobre estas líneas. A veces solo son necesarios los hipnóticos, otras operaciones requieren de relajantes muscular y la analgesia también puede aplicarse en diferentes niéveles, en función de la intervención y de cada paciente. En este sentido, José Santiago ha afirmado que los estudios previos a la cirugía han disminuido considerablemente las complicaciones en las intervenciones ocasionadas por la anestesia. "Este es otro de los grandes avances que hemos experimentado junto con los fármacos". Así, cuando un médico determina que un paciente tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica, comienza un proceso en el que el especialista en anestesiología adquiere un papel protagonista. "Solemos estar en un segundo plano, y para la mayoría de pacientes el cirujano es la figura más importante del proceso". "Sin embargo nosotros estamos junto a ellos antes, durante y después de la intervención". Antes de la operación los anestesistas proceden a realizar un estudio pormenorizado del paciente que indica qué fármacos pueden o no aplicar durante la cirugía. Asimismo, este análisis personalizado contribuye a una mayor concreción de cuando dormir y cuando despertar al paciente con los menores efectos secundarios posibles. A diario se pueden llegar a suministrar medio centenar de anestesias en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Un 80% de estas son generales. Entre las generales se incluyen las sedaciones para pruebas diagnósticas que requieran que el paciente esté dormido. Aunque existe una percepción de cierto rechazo o temor a la anestesia general, el doctor Santiago ha apuntado que "la mayoría de pacientes prefieren la anestesia general a la local, porque no se quieren enterar de nada". En cuanto a si existen o no más riesgos en la general que en la anestesia local, el profesional médico ha incidido en que los riesgos son individualizados y dependen de la intervención y la tipología. José Santiago ha señalado que actualmente en el Hospital Torrecárdenas se realizan intervenciones con anestesia desde lactantes con apenas medio kilo de peso, hasta personas de más de 90 años. En este momento son un total de 36 los especialistas en anestesiología que ejercen en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Junto a ellos hay 8 Especialistas Interno Residentes (EIR). "Llegan dos por año a hacer la residencia que se puede realizar aquí desde hace 20 años". Para el jefe del servicio de anestesiología se trata de una especialidad "que tiene muchas salidas laborales"