Premio al talento y esfuerzo de los mejores estudiantes de Ingeniería

Los estudiantes con los mejores expedientes de los Grados de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial, Ingeniería Química Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Informática e Ingeniería Agrícola de la Escuela Superior de Ingeniería- Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería, son el objetivo final de los galardones Michelin que han sido entregados este martes 28 de marzo para incentivar al alumnado más brillante. El primer premio al mejor expediente de segundo curso ha sido para la alumna de la titulación de Grado en Ingeniería Mecánica, Celia Núñez Torres "para mí tiene mucha importancia haber conseguido este reconocimiento, aún me quedan dos años así que me gustaría ir a por el de 4º". El segundo premio ha recaído en el alumno de la titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica, Alejandro Revilla Rodríguez; y el tercero ha ido a parar a la alumna de la titulación de Grado en Ingeniería en Química Industrial, Yolanda Soriano Jerez.

Los reconocimientos a los mejores expedientes de egresados de la promoción del curso 2015/16 han sido para el alumno de la titulación de Grado en Ingeniería Química Industrial, Javier Velasco Amate quien ha conseguido el primer premio "he trabajado duro estos cuatro años para ver si conseguía el premio, esa competitividad siempre está ahí. Estoy muy satisfecho".

El alumno de la titulación de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial, Manuel José Soler Ortiz, se ha hecho con el segundo galardón en esta categoría "estoy convencido de que este reconocimiento me va a ayudar en mi futuro profesional". En la misma línea se ha expresado Abel Hernández Gragera, alumno de la titulación de Grado en Ingeniería Mecánica, y tercer mejor expediente "ya lo recibí hace un par de años. He estado trabajando durante varios meses en Michelin y que me den un premio ellos mismos me alegra mucho y me llena de orgullo".

El acto ha sido presidido por el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez "la entrega de distinciones a los estudiantes más brillantes, en este caso, de la Escuela Superior de Ingeniería, ratifica nuestro compromiso con el reconocimiento del talento, y supone un acicate en la consecución de una de nuestras principales aspiraciones: formar los mejores profesionales de futuro en este ámbito". Rodríguez ha destacado que los Premios Michelin "se alinean con uno de los principales objetivos que me he marcado como rector: la intensificación de las relaciones con empresas e instituciones de nuestro entorno, especialmente de nuestro entorno más cercano; y en este caso estoy doblemente satisfecho".