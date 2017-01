Prisión sin fianza para el conductor que provocó el accidente mortal

La juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Almería no dio sorpresas y decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para F.B., el conductor de origen rumano de 23 años el pasado domingo provocó la muerte de una mujer de 36 años y heridas graves a su pareja, de 32, tras un accidente de tráfico, por los delitos de homicidio, omisión del deber de socorro y contra la seguridad vial. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha indicado que tras tomar declaración al detenido, el Juzgado de Instrucción número 4 se ha inhibido a favor del número 3 que será el encargado de continuar la instrucción del caso.

A las diez y media de la mañana, F.B. dejaba las dependencias de la Comisaría de Almería para declarar ante la juez, cosa que no haría hasta horas más tarde. Su abogado, Nabil El Meknassi, explicaba a los medios posteriormente que su cliente "se ha sentido muy arrepentido de todo lo que ha pasado, se ha hundido, está abatido por la muerte de una persona, más que por su situación, era lo que menos importaba". "Ha contado que es lo que había pasado, no había bebido, se había tomado dos copas pero a medianoche, habían pasado más de 8 o 9 horas sin ingerir ningún tipo de bebida. Era consciente en todo momento cuando estaba conduciendo, dice que se saltó el semáforo cuando estaba cambiando en ámbar y que en ningún momento teniendo en cuenta que era una hora muy temprana, pensó que hubiese podido cruzar ningún vehículo". añadió.

El Meknassi había solicitado que F.B. quedase en libertad, debido a la que la Policía Local no había terminado de instruir su atestado, por lo que entendía que "no se conocen exactamente con exactitud todas las causas que han provocado el desenlace final". También aseguró que, a pesar de que su patrocinado reconoce que "se saltó el semáforo, parece ser que la víctima no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Iba en el asiento central trasero y que esto contribuyó finalmente a que la víctima saliese lanzada desde el vehículo sobre la calzada". En este sentido dijo que esto hace que "el resultado final no puede ser únicamente reprochable a mi cliente"

Mantuvo a su vez que F.B. aseguró que iba a entregarse y que huyó del lugar para recuperarse en casa porque no sabía que nadie había muerto, y que se encontraba probando un vehículo adquirido por su padre, que se dedica a la compraventa de automóviles en una explanada próxima al Hospital Torrecárdenas, sin sobrepasar en ningún momento los 80 kilómetros por hora. Sin embargo, las primeras investigaciones realizadas por el equipo de Atestados de la Policía Local señalan que F.B. condujo con "temeridad manifiesta" y que se saltó varios semáforos en rojo antes de colisionar con el vehículo de la mujer en la Avenida Federico García Lorca, en su confluencia con la calle Poeta Paco Aquino.

Según la Policía Local, F.B., de 23 años y nacionalidad rumana, no sólo circulaba a una velocidad superior a la permitida, con temeridad manifiesta, sino que se saltó varios semáforos en rojo en la trayectoria desde el parque de las Almadrabillas hasta el lugar en el que se produjo la colisión frontolateral.

El automóvil de la víctima, en el que además viajaban su pareja, un guardia civil de 32 años con destino en Mallorca y la hija de ambos, de un año, y otras dos personas, procedía en ese momento a cruzar la avenida en dirección a la calle Poeta Paco Aquino con su semáforo en verde.

Tras esta primera colisión, el todoterreno chocó también contra un tercer vehículo que se encontraba estacionado. El coche arrollado era conducido por un hombre, que resultó herido leve, al igual que su acompañante en el asiento delantero. El impacto "fue de tal magnitud que los dos ocupantes adultos de los asientos traseros salieron despedidos a través de la luna trasera hacia la calzada". De esta forma, el guardia civil, que ocupaba el asiento trasero izquierdo, resultó herido grave con un traumatismo cráneo encefálico, mientras que su pareja, que iba en el asiento central, falleció. La bebé sufrió heridas que no revisten gravedad.