Profesionales de toda la provincia formados en lactancia materna

La asociación Lactalmería, apoyo de madre a madre', entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivos fomentar la lactancia materna y la crianza respetuosa, ha organizado junto al Hospital de Poniente una jornada formativa de carácter provincial y gratuita sobre actualización de conocimientos en lactancia materna, que se ha desarrollado el sábado 11 de marzo en el salón de actos del centro hospitalario de El Ejido y a cuya inauguración han asistido el delegado territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, José María Martín, y el director médico en funciones del hospital, Francisco Cañabate. La jornada ha sido impartida por Helena Herrero, enfermera e IBCLC (consultora certificada internacional en lactancia materna) y una de las mayores expertas y promotoras de la lactancia de España desde la docencia, la investigación y el asesoramiento a madres, y en ella han participado cerca de un centenar de profesionales sanitarios de toda Almería, como matronas/es, enfermeras/os, médicos, TCAEs, fisioterapeutas, nutricionistas o técnicos en farmacia. El curso ha comenzado con una introducción sobre si todas las madres pueden o no lactar y sobre cómo detectar si un bebé mama correctamente o no, para continuar con una explicación acerca de cómo se produce la leche materna y cómo extraerla, manejarla y conservarla, además de técnicas para aumentar la producción. Helena Herrero también ha explicado cuándo y como es necesario administrar suplementos de leche a los bebés, dando a conocer algunas formas de suplementación que no interfieren con la lactancia materna.