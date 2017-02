Programas de prevención para luchar contra el cáncer

Más vale prevenir que curar, dice el sabio refranero. A veces esto es posible y otras no, pero la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía no cesa en su intento, a través de los distintos programas puestos en marcha para intentar prevenir, en este caso, el cáncer. Para luchar contra esta terrible enfermedad, la Administración cuenta desde 1995 con el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama. Un programa que se basa en la exploración mamográfica y por el que han pasado desde su creación un millón de mujeres de entre 50 y 69 años; y que ha logrado detectar más de 10.000 tumores. La Junta cuenta asimismo desde 2014 con el cribado de cáncer de colon, que llegó a la capital almeriense en 2015. Desde esta fecha y hasta la actualidad se ha practicado el test a 931 personas de una población diana de 5.187 personas de entre 50 y 69 años. Los resultados iniciales de los test han recomendado la derivación de 74 personas, que han sido sometidas a estudios avanzados en el centro provincial de referencia. Tras estas pruebas complementarias, se han diagnosticado 2 adenomas de riesgo alto y otros 14 de riesgo medio y bajo, iniciándose los tratamientos y el seguimiento correspondientes. Desde la Consejería de Salud se ha dado un paso más en la prevención de cáncer y se ha comenzado a pilotar una nueva herramienta diseñada para calcular el riesgo de padecer cáncer de mama, de ovario o de endometrio por predisposición genética. El sistema de cálculo ha sido desarrollado durante el último año por la Unidad de Cáncer Ginecológico Heredofamiliar del Hospital Virgen del Rocío, con la colaboración de un equipo de Genética del centro y de ingenieros que pertenecen al IBIS (Instituto de Biomedicina de Sevilla). Una vez que el equipo obtenga los resultados del proyecto piloto, en el plazo de un año, previsiblemente esta herramienta informática se insertará en el Diraya, el sistema del Servicio Andaluz de Salud. Mediante una sencilla aplicación los médicos de familia, primer escalón en la asistencia sanitaria, podrán conocer en pocos minutos si los antecedentes personales o familiares de sus pacientes hace sospechar predisposición genética, y si está indicada su derivación a la consulta de cáncer heredofamiliar ginecológico para su adecuado consejo genético. El objetivo de esta aplicación es detectar la presencia en la población de las mutaciones de los genes BRCA1 y 2 implicadas en un subgrupo de tumores ginecológicos. La detección precoz permitirá a las afectadas acelerar los tratamientos y someterse a un seguimiento especialmente exhaustivo por presentar un elevado riesgo a sufrir cáncer de mama, endometrio o de ovario de origen genético hereditario. En el amplio abanico de los tumores ginecológicos los clasificados por su origen genético hereditario sólo representan un 7% de los casos de los cánceres de mama; y un 11-15% de los cánceres de ovario. "El hecho de contar en la familia con varios casos de cáncer no significa que la mujer tenga predisposición genética. La herramienta informática que hemos desarrollado tiene en cuenta varios factores (número de casos en el árbol genealógico, grado de parentesco y características de los tumores con relación familiar) para calcular el riesgo", explica la doctora María Ángeles Martínez Maestre, directora de la Unidad de Patología Mamaria que integra a la consulta de Cáncer Ginecológico Heredofamiliar. En aquellos casos en que el cálculo dé positivo en la predisposición genética, el siguiente paso es someter a la paciente a la prueba analítica para comprobar la presencia de la mutación en los genes BRCA1 y 2. "La genética no es determinante en la aparición del cáncer pero sí es un condicionante", asevera la doctora. Los hábitos de vida inciden también de manera notable en la aparición de la enfermedad.Los casos detectados con estas mutaciones pueden beneficiarse de un seguimiento muy exhaustivo y de la precocidad en los tratamientos entre los que destaca la cirugía radical (mastectomía, ovariectomía e histerectomía). "El objetivo del proyecto será valorar la utilidad de una herramienta informática de ayuda en la toma de decisiones que detecte las personas de riesgo de padecer cáncer de mama u de ovario hereditario y poder ofrecerles el adecuado consejo genético y, en su caso, los análisis necesarios (mutaciones de los gentes BRCA1 y 2)", reseñan fuentes oficiales del Hospital Virgen del Rocío. Las pruebas genéticas suponen un elevado coste para el sistema público.