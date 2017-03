Proponen un plan estratégico como sostén del uso público de la estación

La inminente visita del ministro de Fomento a la capital almeriense y el anuncio del alcalde de que solicitará a Íñigo de la Serna la rehabilitación integral de la antigua estación de trenes ha reabierto el debate sobre los posibles usos que podría albergar el emblemático edificio. Restauración, conciertos, exposiciones o archivo-biblioteca del ferrocarril en la provincia son algunas de las actividades propuestas, en una posible combinación como puerta de entrada al AVE. El Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COAA), la Mesa en Defensa del Ferrocarril, la asociación Asafal y trabajadores de Renfe tienen cada uno sus propios criterios, si bien comparten un denominador común. Exigen la protección del histórico inmueble y una inversión mínima de dos millones de euros que permita su recuperación patrimonial, estando ésta asentada en un plan estratégico que aclare el futuro de las infraestructuras ferroviarias en Almería y sirva al mismo tiempo de impulso al desarrollo del casco urbano.

Es una de las conclusiones de las jornadas sobre la estación del ferrocarril celebradas por la Mesa del Tren y el Colegio de Arquitectos el pasado verano y que ahora han trasladado al Ayuntamiento de la capital de cara a esa próxima visita ministerial. "No es un pensamiento único y es un documento abierto, y ahora es el momento de que haya un debate social", presentó el decano del COAA, Javier Hidalgo, quien reivindica que "Almería también se merece compromisos firmados porque, simplemente, las infraestructuras ferroviarias no es que sean insuficientes, sino que no existen".

El plan resolvería incógnitas básicas como el soterramiento o la llegada del AVE

En opinión de los arquitectos es necesario, en este sentido, un plan estratégico en el que se establezcan las bases para la puesta en valor de la estación que acabe con la "situación actual de desuso y abandono", y que sirva, una vez rehabilitada, de polo de atracción de actividad y como elemento impulsor de la mejora de todo el entorno. Aboga el Colegio por un uso sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental con posible cabida a actividades culturales, lúdicas y de restauración, siempre que sean respetuosas con el propio bien.

El coordinador de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, comparte la posición del alcalde para alcanzar esa rehabilitación integral, si bien ha recordado que "falta millón y medio" para que "sea una realidad en el futuro".

Esta misma semana, Adif ha comenzado la primera fase de trabajos para la rehabilitación de la fachada y vestíbulo por un importe de 250.000 euros, una cantidad "de risa", en opinión de Jesús Martínez, presidente de Asafal, quien frente a la idea de una estación gourmet, o -como definió- "chiringuito", rescata el compromiso del alcalde de dar cabida al "importantísimo" archivo documental que atesora el colectivo compartiendo otros usos culturales en la planta alta, mientras que la baja volvería a albergar los servicios propios de estación.

El uso ferroviario y cultural compartido también es defendido por José de Haro quien, en nombre del Comité de Empresa de Renfe, entiende que el histórico edificio ha de ser la puerta de entrada al AVE.