Protección de la planta de Villaricos en curso y la reparación en espera

La desaladora del Bajo Almanzora que se puso en marcha en 2012 con una inversión de 89 millones de euros, más un modificado de 11 y obras complementarias para una toma auxiliar de agua por otros 7, lo que supuso un sobrecoste de un 31,2% sobre el contrato que se le adjudicó a la UTE FCC-Abengoa, sigue pendiente de reparación tras ser destrozada por las riadas en la gota fría de finales del año en el que se inauguró. No llegó a enviar ni una sola de agua de los 20 que iba a producir cada año y no se ha podido arreglar antes porque se contrató sin seguro. Fue todo un despropósito por el que se sitúa en el epicentro del fraude por el que se investiga a Acuamed y a varias constructoras que se beneficiaron de facturas falsas y sobrecostes. La de Villaricos es una de las plantas bajo sospecha sobre la que aún se están solicitando informes a la empresa pública durante el proceso de instrucción judicial que sigue abierto. De ahí que ni empresas ni Acuamed hayan puesto los fondos necesarios para su reparación, hay un desacuerdo al no tener póliza que tendrá que determinar el juez. De hecho, existía un acuerdo para arreglarla por el que la UTE y la sociedad estatal se iban a repartir el coste de las obras en un 60 y 40%, pero con el estallido de la trama se bloqueó y acabó en litigio.

En lo único que se ha podido avanzar es en el proyecto para la protección de la desaladora, una actuación que viene realizando Acuamed y que en los próximos meses saldrá a información pública tras presentarse en noviembre del pasado año el informe de impacto ambiental. Fuentes de la sociedad estatal confían en que las obras para protegerla de los desbordamientos del río Almanzora puedan licitarse y adjudicarse en lo que queda de año, aunque no dan fechas para la reparación de la maquinaria e instalaciones al ser parte del litigio con las empresas constructoras. El PSOE de Almería ha pedido que en los Presupuestos Generales de 2017 se incluya una partida de 22,6 millones que incluye la asignación que no se ha ejecutado desde su deterioro.