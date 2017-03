Próxima parada

"Ya veremos como vamos hasta Almería porque ahí si que no se llega ni en tren", ironizaba ayer José María Albarracín, presidente de la patronal murciana, cuando se refería a la siguiente parada del road show de la campaña que han lanzado en defensa del Corredor Mediterráneo los empresarios de las cuatro comunidades por las que discurre el eje ferroviario que concentra el 45% del PIB, el 47% del tejido productivo y el 51% de las exportaciones, sobre todo en el sector agroalimentario. Desde Valencia hasta Murcia sufrieron una nefasta conexión por tren de casi cuatro horas que se completó con un retraso de veinte minutos y "sin agua", ironizó el presidente de la Asociación de Empresarios Valencianos, Vicente Boluda, precursor de un nuevo lobby que ha sumado casi de 4.400 firmas en favor del Corredor y que ha promovido los actos masivos de Tarragona y ayer en Murcia. El primero fue en La Encina de Alicante a finales del pasado año, poco después del lanzamiento de un vídeo que retrata el recorrido por los casi 1.400 kilómetros del eje entre Algeciras y la frontera con Francia para radiografiar los trabajos y disipar cualquier duda que pueda existir sobre retrasos e incumplimientos del Gobierno en la construcción del proyecto que más puede contribuir a fortalecer las economías de toda la cornisa mediterránea en sectores tan importantes como el turismo, la industria, la logística y la agricultura. El presidente de la patronal valenciana, un Spiriman que está liderando una marea amarilla de los empresarios , argumentó en el acto celebrado ayer en Murcia que "el Corredor no se ha acometido antes porque las mercancías no dan votos, las lechugas no votan". Pero la indirecta al Ejecutivo iba más allá. No se puede ni se debe olvidar de las miles de familias que hay detrás de esos productos agroalimentarios ni tampoco de los empresarios que los exportan al corazón de Europa generando riqueza y empleo. Han iniciado una cruzada para que se prioricen las inversiones a corto plazo y no van a tolerar que se desvíen más fondos hacia otros corredores ni infraestructuras como estaciones y túneles de Madrid. Los actos del frente común de las patronales del arco mediterráneo han venido sumando respaldos de empresas y grupos tan importantes como los que presiden Juan Roig (Mercadona), Tomás Fuerte (El Pozo), Adolfo Utor (Baleària), José Ignacio Goirigolzarri (Bankia) o Carlos Egea (BMN). Desde Almería se desplazaron ayer a Murcia, entre otros, el vicepresidente primero del Grupo Cajamar, José Luis Heredia, el presidente de la Cámara de Comercio, Diego Martínez Cano, directivos de firmas del sector hortofrutícola como Coprohníjar, Agrupapulpí, Primaflor, Anecoop y Hortamar y representantes de la Mesa en Defensa del Ferrocarril. Son, sin duda, los más indignados por la parálisis de una actuación que se anunció para los Juegos del Mediterráneo en 2005. Justo un año después comenzaba Martínez Cano a participar en seminarios, foros y cumbres para defender la importancia socioeconómica del eje ferroviario. Ha pasado más de una década y los tramos del AVE en la provincia siguen sin tener un horizonte claro. De hecho, ayer en el making of del documental que se estuvo grabando durante un mes en helicóptero, a iniciativa de la patronal valenciana, uno de los técnicos señala: "Lo de Almería es de vergüenza, es la provincia peor tratada del ferrocarril en España". No es para menos. "Ha pasado un siglo y el único avance que hemos tenido ha sido recortar el viaje a Madrid en media hora", añade el presidente de la Cámara. El listón está bien alto, tras el éxito de las escalas en Tarragona y Murcia de la campaña #QuieroCorredor, pero la de Almería será todo un hito en la defensa de la infraestructura. Lo más probable es que sean más de 600 los participantes, entre los que volverán a repetir, como ya han hecho en anteriores citas y convocatorias de la patronal, los hombres y mujeres de las grandes firmas como Cosentino y Grupo Cajamar. El paso de una España radial en el diseño del ferrocarril a una España circular es posible si hay voluntad política y, como ayer reiteró Juan Roig, "si la sociedad civil se moviliza lograremos que el corredor sea una realidad". Suma y sigue de los empresarios ante un Gobierno que hace oídos sordos.