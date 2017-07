Pueblos del interior en peligro de extinción

Hace décadas que estos vecinos no escuchan el revoloteo de los niños jugando ni oyen una risotada de un bebé autóctono. La despoblación del interior de Almería es una cruda realidad que aumenta considerablemente cada año. El alcalde, Juan Padilla, explica que "no hay trabajo estable, ni empresas por eso la gente joven se va a las ciudades a buscarse la vida".

En Benitagla cae un 11,53% la población, sólo hay 69 habitantes

Benitagla encabeza la lista de municipios almerienses despoblados y es que ha pasado de 78 habitantes en 2015 a tan sólo 69 el pasado año. Este descenso hace que este pueblo milenario esté en peligro de desaparición. El alcalde, Juan Padilla, explica que no hay jóvenes por sus calles porque "aquí no hay vida para ellos". Comenta que no hay trabajo y que "el poco que hay en el campo, no lo quiere nadie. "Estamos intentando repoblarlo ofreciendo viviendas y buscándo trabajo a familias, pero sin mucho éxito", sostiene. Con el frío invierno la población se reduce a la mitad. No cuentan con tiendas por lo que varios caminiones con alimentos sustentan al pueblo una vez a la semana. Al igual que el médico, pasa consulta semanalmente y les trae los medicamentos que necesitan.