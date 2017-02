En la ciudad del Check-point Charlie, cuyo recuerdo evoca a un pasado siniestro, la agricultura pone al servicio de decenas de países, con sus idiomas, sus gentes y sus culturas, un punto de encuentro de difícil parangón.

La Messe de Berlín es el paraíso de los expositores, con más de 3.000, de los que 18 corresponden a la provincia de Almería. Tener un lugar en el que relacionarse, mediante estand, es sin duda un punto de partida óptimo para marca de la empresa en Alemania y el resto de países con los que se interactúa en esta feria, sin duda, la más importante de hortalizas y verduras a nivel internacional.

Pero este evento esconde muchas más relaciones de las que se puedan generar en los expositores. El abanico es mucho más amplio. El punto de encuentro, por lo tanto, se expande. Y es así porque las empresas que viajan hasta el pabellón berlinés no se reduce a las que tienen expositor, son muchas más y no son invisibles. De Almería son más de un centenar las firmas que acuden, y lo hacen con sus respectivos representantes -varios en la mayoría de los casos-.

Su objetivo es el mismo que el de aquellos que cuentan con un espacio reservado: mantener contacto con clientes y tratar de arañar otros. En la Messe se crea un espacio para el diálogo. Los directos de las firmas almerienses establecen citas con sus clientes alemanes o del resto de Europa y hacen de este espacio un lugar para conservarlos y expandir su reto comercial.

En un pasillo del pabellón 18, por ejemplo, que es donde están ubicadas gran parte de las empresas de Almería, o en una de las cafeterías de la Messe, o incluso fuera de este centro neurálgico; los contactos también se desarrollan tomando un café o una cerveza en Alexanderplatz o comiendo en Friedrichstraße. Incluso alargando la jornada de trabajo al horario de la cena. Ese un negocio de palabra y trato.

Pero esto no solo se divide en empresarios, productores y clientes, aquí también hay hueco para aquellos que consiguen financiar la agricultura, caso de Cajamar. La entidad tiene financiada en la provincia una cantidad de 2.500 millones de euros en el sector agroalimentario, o lo que es lo mismo, la mitad de todo lo que aporta a nivel nacional.

Su apoyo es fundamental. "Donde esté el sector estaremos. Es nuestro trabajo. Esta es una feria muy importante para la agricultura y estoy viendo optimismo dentro del sector. Hacía ferias que no notaba este ambiente tan positivo", explica Francisco González, director general de Cajamar, que año tras año acude a la cita.

"No estamos aquí solo dando abrazos y apretando las manos, nuestra presencia va más allá. Comentamos aspectos del sector y de las propias empresas. Hablamos del presente y pregonamos conceptos de los que siempre hablamos, como la internacionalización; salir fuera sigue siendo uno de los grandes retos. Hemos avanzado pero hay que seguir. Hay que seguir innovando o concentrando la oferta", agrega José Luis Heredia, vicepresidente segundo e la entidad.

La campaña está siendo positiva para los agricultores debido a los altos precios de muchos productos. Es ahí donde Cajamar también tiene un papel fundamental como herramienta de financiación: "Cajamar se alegra de los buenos precios, pero sabemos que no se van a mantener durante toda la campaña. Hay algunos productos ya que no han aguantado los precios desorbitados que existen. Les decimos a los agricultores que no sueñen o desvíen el dinero a aspectos que no sean buenos para sus explotaciones. Cuando hay ingresos extras, lo importante es esperar al final de la campaña porque puede que haga falta", manifiesta Heredia.

Y en último lugar, pero no por ello menos importantes, si no todo lo contrario, se encuentran los visitantes, el consumidor de a pie, que también tiene las puertas abiertas a esta feria donde la variedad que se le presenta es impresionante, pues puede acceder a productos de un total de 86 países. Al fin y al cabo, ese visitante es el que conforma la red de consumidores hacia la que está enfocado todo el proceso de compra y venta de hortalizas y frutas a nivel local y mundial. Ellos son los que contribuyen con la nota de color y espontaneidad en la feria de la Messe de Berlín.