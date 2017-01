Radiografía a los sin techo

Viven junto a los más afortunados, comparten las mismas calles pero es mucho lo que se desconoce de las personas sin techo. Los últimos datos oficiales sobre este colectivo son los que publicó en 2005 el Instituto Nacional de Estadística (INE), que tras más de una década se encuentran desfasados. Por ello, la la Fundación RAIS ha puesto en marcha el proyecto `Conocer Para Actuar', promovido por la Junta de Andalucía, que pretende conocer a estas personas, saber cuántas son y en qué situación se encuentran para darles una respuesta adecuada. Tras pasar por otras ciudades andaluzas como Córdoba, Málaga y Granada, la Fundación RAIS llegó a Almería para llevar a cabo un recorrido nocturno que tuvo lugar durante la noche del lunes al martes y en el que participaron medio centenar de voluntarios, tras la presentación del mismo en la sede de la Fundación Almería Social y Laboral. Sergio Galiano, técnico de investigación de este órganismo sin ánimo de lucro, explica a Diario de Almería que esta actividad forma parte de un proyecto mayor que incluye además la realización de grupos de discusión, un mapeo de los recursos de Andalucía, etc. En colaboración con el Centro Municipal de Acogida y el Ayuntamiento de Almería , así como con los datos de Cruz Roja en la mano, trece grupos hicieron esa noche un recuento de las personas sin hogar de la capital almeriense. Uno de los grupos trabajó en el propio Centro Municipal de Acogida, mientras que el resto se repartió por doce áreas considera . das como "puntos calientes " de concentración de estas personas. Este periódico pudo acompañar a uno de dichos grupos, coordinado por César Jesús Mateo y en el que participaban también María José Gil y Belén Fernández. No fue el único, claro, ya que incluso la concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, Pilar Ortega, así como las ediles Amalia Román (IU) y María Isabel Hernández (C's), se unieron a una de estas escuadrillas. A César, María José y Belén, les tocó andar por todas las calles comprendidas entre el Paseo de Almería , la calle Granada y la Rambla. Un peregrinaje en el que se cruzaron a su paso un total de cinco personas sin hogar. Los voluntarios, además de hacer el recuento, ofrecieron la posibilidad de rellenar una encuesta para conocer si tenían tarjeta sanitaria, DNI, qué recursos para este colectivo utilizan, si consumen algún estupefaciente... Tres de ellos accedieron a responder. Un cajero ubicado en la Plaza Santa Rita es su dormitorio habitual y entre bromas, peticiones de un oportuno cigarro, e incluso un cante desenfadado, hicieron una completa radiografía de su historia. En dos casos, la realidad se impuso como una lápida ya que, tras su paso por la prisión, la reinserción había sido imposible para ellos. Uno mostró incluso los papeles que tramita actualmente en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para conseguir, por ahora sin éxito, un trabajo. Y es que la calle no es una opción que se tome de buen gusto, sino que, en demasiados casos, es una celda de la que están deseando escapar.