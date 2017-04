La Rambla (II)

Al noroeste de la capital, el Campo de Belén resucitó de su déficit hídrico con la puesta en servicio en el último tercio del s.XIX del Canal de San Indalecio -magna obra hidráulica proyectada por el arquitecto López Rull- que traía sus aguas desde las fuentes de Benahadux a la estación término de La Hoya, a los pies de La Alcazaba. El páramo de escasas norias y aljibes se jalonó de pequeños acueductos, acequias y balsas (algunas, en La Molineta, legendarias para los infantes de posguerra), al tiempo que se alejaba de su solar la "ciudad de los muertos". Impulsada su construcción durante la invasión francesa (1810-1812), se mantuvo como cementerio único y municipal hasta la sacramentación del actual de san José, en diciembre de 1867. En una parcela del Marchal de Iniesta, cabecera de una de las cuatro ramblas que forman el tronco común de la hoy Avda. Federico García Lorca, encauzada y alineada tras la mortífera riada de septiembre de 1891.

Reseñada en el mapa de Francisco Coello (1853), la primitiva ermita levantada en el lugar sirvió de capilla al cementerio. Mientras que en su proximidad funcionaba una caseta de Consumos o fielato donde el Municipio cobraba tasas e impuestos a los comestibles que procedente de pueblos cercanos surtían a la capital por esta entrada: aceite y vinos, animales domésticos, aves de corral, etc. En el plano de Pérez de Rozas (1864) su emplazamiento se sitúa más abajo, junto a la Puerta de Belén. Desaparecida hoy de la traza urbana, por ella accedió el avasallador ejército napoleónico. Desde los albores del día 15 de marzo de 1810 los regidores municipales se encontraban reunidos en la Casa Consistorial, en sesión permanente, "para tratar sobre los medios a precaver ante las contingencias que amenazan tanto a perturbar el orden y quietud pública como resulta de la próxima venida de los franceses que se anuncian por avisos". En el Concejo de la Guerra extraordinario del día anterior, el comandante de Armas y el de Artillería dictaminaron "que la Plaza no estaba en disposición de poder resistir tropas de alguna consideración". Y resolvieron que la Ciudad (Ayuntamiento) "quedara en Corporación para así tomar la determinaciones que el estado de las cosas vaya ofreciendo, poniendo toda la consideración en el sosiego y la tranquilidad del vecindario"."

Próximo a la iglesia de san Ildefonso (plaza de toros) se alzó el cenotafio de Los Coloraos

Antes de las tres de la tarde hombres apostados en los Barrio Alto y de Las Huertas avisaron "que la Caballería francesa y columnas de Infantería venían aproximándose y se hallaban a menos de media legua de distancia". Desde la Plaza Vieja las autoridades se apresuraron a "sosegar y suavizar los pesares y congojas que se veían, principalmente en las mujeres" y a emprender penoso caminar -calle Real de las Huertas (Granada) arriba, hasta la Puerta de Belén (frente al bar La Gloria)- para cumplimentar al general Goudinot. Finaliza el acta consultada:

"A la vista del Sr. General, todas las tropas francesas fueron entrando en crecidísimo número (más de dos mil la Infantería), que no cejó desde las cuatro de la tarde hasta muy anochecido en que llegaron los últimos, a quienes según las órdenes intervenidas y mandadas de los principales se fue dando alojamiento y cuantos utensilios "de boca" (o sea, la cena) se le pudieron proporcionar. Colocándose la Caballería en las Casas Consistoriales, en la de Misericordia (cuartel), mesones y otros sitios. Ocupando la Infantería los tres conventos de religiosos de San Francisco, Padres Dominicos y Stma. Trinidad y todas las piezas de estas Salas... ". El general fue hospedado en la vivienda principal del marqués de Torrealta, Alférez Mayor, en la plaza Careaga.

CONVENTO-COLEGIO DE LAS SIERVAS DE LOS POBRES

En el plano de Pérez de Rozas comprobamos en su momento un reducido número de modestas viviendas, con dos principales calles perpendiculares: La Galera y El Suspiro, a la altura de los luego populares Cortijillos, Frontón Vizcaíno y trapería del Pellejero. Seguimos sin localizar, ni en tales mapas ni en el Archivo Municipal "Adela Alcocer", la ermita de san Marcos citada por Tapia Garrido en "Almería piedra a piedra". Sí en cambio un cuadrilátero junto al cementerio que no está rotulado por el autor sino trazado con lápiz. En dirección a la plaza de toros, en agosto de 1837 erigieron el primer monumento en homenaje a Los Mártires de la Libertad, Los Coloraos. El cenotafio, trasladado a finales del siglo a Puerta de Purchena (ahora como "Pingurucho"), fue diseñado por Juan Prats. Por tales fechas aún no existía el convento de las Siervas de María ni la iglesia de san Blas

Si a sus homónimas de la Compañía María el obispo José Mª Orberá las acomodó en un espacio digno y céntrico, a estas abnegadas "ministras de los enfermos", traídas de Madrid en julio de 1876, le tenía dispuesta una "risueña y cómoda" residencia: dos habitaciones semi derruidas, otra habilitada para auptosias y la casucha del guarda del antiguo cementerio. Todo un regalo del Cielo. "¡Ah!, Madre Soledad -remató el prelado al darle la bienvenida-, no gaste un céntimo de lo que trae de Madrid. Viva de limosna. Yo no les daré, quiero ver lo que hace con Vd. la Providencia… ". Si tenemos en cuenta, además, que el barrio a extramuros era tan mísero como el que más del cinturón de pobreza de la ciudad, díganme ustedes si no era para coger la primera diligencia y regresar pitando a los madriles.

Recordemos que el yermo paraje el ermitaño Agustín Velázquez edificó en 1734 la capilla dedicada a Ntra. Sra. de Belén. Esta sirvió a nuestras monjas hasta tanto no dispusieron del colegio-convento e iglesia en honor del popular patrón de los enfermos de difteria, vulgo garrotillo, tan común en los niños de familias menesterosas. Desconocemos la fecha exacta, pero hacia 1880 ya había un edificio de nueva planta construido a expensas de Orberá y Carrión. En 1885 solicitó permiso "para construir en su ala izquierda, con objeto de establecer un Asilo donde recoger a las huérfanas que hayan quedado en la reciente epidemia". El proyecto lo discutió el arquitecto de la Diócesis, López Rull, con el Municipal, Cuartara Cassinello, por lo que deducimos que los planos obedecen al primero. Lo que sí queda claro es que desde un principio las Siervas de María alternaron el asilo y escuela de niños pobres con la asistencia a los enfermos; con una actuación sobresaliente durante la epidemia de cólera morbo que azotó a Almería en el verano de aquel año. Así lo entendió un Pleno municipal:

"… Que constando a la Corporación los humanitarios servicios prestados durante la epidemia en el Hospital de Coléricos por las Siervas de María, encargadas del mismo, proponía al Excmo. Ayuntamiento en vista de sus constantes desvelos en la asistencia a los enfermos, con exposición de sus vidas, que se le gratificara a la Superiora, Sor Josefa Díaz, con doscientas pesetas (…) Y que mensualmente se le entreguen quince pesetas en concepto de socorro para las asiladas pobres que tienen a su cargo… ".

Convento-colegio de las Siervas de María