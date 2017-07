Ramón Fernández: "El éxito está en el liderazgo que no es invasivo"

"No quiero ser el alcalde para convertirme en protagonista de nada, no es lo que los almerienses esperan de mí. La primera regla siempre debe ser no molestar a los vecinos". Así arrancaba ayer el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, su ponencia enmarcada dentro del curso 'Líderes y liderazgo del Siglo XX', que se está celebrando en un escenario muy singular como es la Casa de los Puche.

El primer edil recalcó la importancia de no ser un líder invasivo: " Es mejor cuando la gente no sabe que el líder existe. No es nuestro objetivo estar buscando constantemente el aplauso de la gente", y añadió que "vivimos un momento en el que la gente percibe una falta de liderazgo".

Magdalena Cantero recalca la importancia que tiene un líder en un grupo social

En este acto de inauguración del curso también se contó con la presencia de la vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes de la UAL, María del Mar Ruiz, así como con Magdalena Cantero, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Almería. Ruiz afirmó por su parte que "la importancia que tiene un líder dentro de un grupo social parece algo paradójico, pero si nos asomamos a las grandes organizaciones, en las que precisamente el trabajo en equipo es fundamental , descubriremos que la clave del éxito de los mismos es la cabeza o responsable creativo, capaz de guiar y marcar las pautas en un modelo participativo, así como generar entusiasmo en los proyectos".

Asimismo, Magdalena Cantero manifestó que "basta con una búsqueda en Internet para localizar en segundos más de 105 millones de entradas a la palabra 'líder' y localizar más de 52 millones de enlaces a lo que significa la palabra liderazgo". Son centenares los libros, tesis doctorales y artículos que se publican todos los años para abordar la cuestión de qué supone ser un líder. "A lo largo de estos cuatro días vamos a abordar el tema desde distintas caras, con protagonistas, con líderes en primera persona que contarán su experiencia" explicó también la presidenta del Consejo Social de la UAL

El curso sobre 'Líderes y liderazgo del Siglo XXI', que finalizará en próximo viernes 14 de julio, contará con ponentes destacados tanto de la provincia como de diferentes partes de España.