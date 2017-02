Recogida de firmas y movilización de Escuelas Católicas en defensa de los centros concertados

Los colegios concertados religiosos de la provincia de Almería se han puesto en marcha para colaborar con Escuelas Católicas de Andalucía en su protesta por la intención de la Consejería de Educación de la Junta de cerrar unidades concertadas que cuentan con demanda social. En un principio, este cierre de unidades no afecta a Almería, si bien los centros comenzarán a llevar a cabo una serie de medidas como muestra de solidaridad hacia centros de otras provincias. Así, se ha iniciado una recogida de firma en los diferentes centros concertados, con formularios que se pueden recoger en las porterías de dichos colegios, o en las clases. Asimismo, se anima a las familias a acudir a la concentración (que no manifestación) que habrá el sábado día 18 a las 12:00 horas en el mirador de la Rambla. Los directores de los colegios concertados han querido dejar claro que las manifestaciones no son un ataque contra los profesionales de los centros públicos, "a los que se respeta y valora, como compañeros, por la labor llevada a cabo, muchas veces en situaciones difíciles". "Nuestra protesta va contra la presidenta de la Junta, la consejera de Educación . Estamos en contra del cierre de unidades, pública y concertadas, y creemos que con los datos demoledores del informe PISA no podemos afrontarlos mediante el cierre de unidades con demanda", subrayan. Escuelas Católicas de Almería es la organización mayoritaria que aglutina a los titulares de los centros educativos católicos de esta provincia, donde cuenta con 15 colegios distribuidos por toda nuestra geografía, con unos 9.350 alumnos y más de 700 profesionales. En Andalucía, Escuelas Católicas cuenta con 400 centros, 225.000 alumnos y 16.000 profesionales. Actualmente, la concertada supone un 18,5 por ciento de la enseñanza en la comunidad, frente a un 81,5 por ciento de la pública.