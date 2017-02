Los Refugios abrirán mañana de nuevo sus puertas tras las obras de conservación

Que los Refugios de Guillermo Langle son el mayor atractivo de la red museística municipal, conformada por ocho espacios, es algo que demuestran los datos. Tras cuatro semanas en los que han estado cerrados para acometer diversas obras de conservación y acondicionamiento, volverán a abrir sus puertas mañana sábado, 18 de febrero, y las entradas ya se encuentran agotadas, no solo para este fin de semana, sino también para buena parte de la toda la semana próxima. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado hoy los Refugios acompañado por la concejala responsable del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, para comprobar de primera mano los resultados de unas obras, realizadas por Ficorsa, tras el proyecto realizado por José Ángel Ferrer Arquitectos, y que han tenido una inversión total de 60.181, 43 euros.

“Los Refugios son la gran joya de nuestra red de museos, su estado de conservación ha de ser el mejor y esta inversión no va a ser la única. Tenemos previsto sacar un concurso para la remusealización de los mismos, para enriquecer aún más la visita a quienes se acerquen. Nos sentimos satisfechos porque la expectación ha sido total porque no quedan entradas para los próximos días. Me alegro de que sea así y ojalá sean muchos los almerienses que se acerquen a este y al resto de museos, a conocer nuestro patrimonio y nuestra historia, porque la mejor manera de promocionar Almería es que lo hagamos los almerienses y para ello hay que conocerla”, ha dicho Fernández-Pacheco.

En concreto, el proyecto ha contemplado, entre otras actuaciones, la mejora de las escaleras de salida, también las de acceso a la antigua despensa, que se ha remodelado tras sufrir desprendimientos, así como la eliminación de humedades y colocación de refuerzos en planchas metálicas del techo, también se ha procedido a la restauración de algunos elementos del quirófano y la despensa, la limpieza de polvo acumulado y la iluminación de galerías trasversales, “para que el visitante tenga mayor perspectiva del entramado que existe en torno a la gran galería central”, ha detallado Ana Martínez Labella.

Tras esta inversión, aprobada en junta de gobierno, el objetivo es volver a licitar un proyecto de remusealización “que permita mejorar lo que ya hay hecho y que también abra la posibilidad de que los visitantes puedan hacer el recorrido sin la necesidad de apuntarse a una visita guiada. La demanda es tanta que así abrimos la posibilidad a que más personas puedan conocer este espacio”, ha concluido la edil de Cultura.

Los Refugios, diseñados por Guillermo Langle, se encuentran a nueve metros de profundidad y tenían una extensión de cuatro kilómetros y medio. La visita actual contempla un kilómetro de longitud, coincidiendo en buena medida con su paso bajo la arteria principal que es el Paseo de Almería. Los Refugios recrean el almacén despensa, el quirófano con el instrumental médico de la época y otros espacios que dan realismo a este pasaje en cuya construcción se implicó toda la ciudad.