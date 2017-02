Los Refugios reabren con nuevo 'aire'

Entradas agotadas durante una semana

Que los Refugios de Guillermo Langle son el mayor atractivo de la red museística municipal, conformada por ocho espacios, es algo que demuestran los datos. Las entradas ya se encuentran agotadas, no solo para este fin de semana, sino también para buena parte de la toda la semana próxima. "Los Refugios son la gran joya de nuestra red de museos. Nos sentimos satisfechos porque la expectación ha sido total y ya no quedan entradas para los próximos días. Me alegro de que sea así y ojalá sean muchos los almerienses que se acerquen a este y al resto de museos a conocer nuestro patrimonio y nuestra historia, porque la mejor manera de promocionar Almería es que lo hagamos los almerienses y para ello hay que conocerla", ha enfatizado Ramón Fernández-Pacheco.