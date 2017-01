La Mesa vuelve coja

Regresaba la Mesa de las Infraestructuras tras casi cuatro años de incomparecencia. Los motivos parecían justificados. "Hemos pasado por una época de elecciones continua y la ausencia de gobierno se ha alargado durante un año", argumentaba Diego Martínez Cano, presidente de la Cámara y de este foro, al finalizar el encuentro. En función de esto, la reunión, de en torno a dos horas, parecía haber sido positiva. Pero fue el PSOE quien la destriparía, pocos minutos después, esgrimiendo que sus posturas "fueron silenciadas" durante la rueda de prensa. Pero antes de este momento, y haciendo balance, Cano agradeció a los presentes su "predisposición y talante" y pidió una estrecha colaboración entre las administraciones para que "los proyectos puedan avanzar porque las grandes infraestructuras son de largo recorrido". Y no fue Cano quien abrió la brecha, pero hasta ahí llegó la paz.

Gabriel Amat, presidente provincial del PP, tomó la palabra para anunciar el "compromiso del Gobierno" con el AVE, asegurando la llegada de la Alta Velocidad A vera durante esta legislatura. Acto seguido, Rodrigo Sánchez, parlamentario socialista, explicó que su principal demanda es que el Gobierno incluya en los próximos presupuestos 500 millones de euros "para compensar el déficit de inversión con la provincia" en materia de infraestructuras durante los últimos años.

El colectivo apunta al largo periodo de elecciones como motivo de su ausencia

Amat disentía con la cabeza. No estaba de acuerdo en algo. Creía que el PSOE estaba politizando la comparecencia y, finalmente, sin querer contestar, terminó contestando: " Yo le pediría al PSOE que tuviera un poco más habilidad para sentarse sobre una mesa y trabajar. ¿Cuanto dinero hay ofrecido por la Junta y no cumplido? He venido a trabajar, no a hacer política, eso lo hago en otros sitos". Amat, sentado entre Diego Martínez Cano y Andrés García Lorca, subdelegado del Gobierno, se incorporó, abandonó su asiento y ahí terminó a rueda de prensa con la que se pretendía hacer balance de este regreso de la Mesa de las Infraestructuras. Aunque la reunión hubiera sido productiva, el final fue amargo.

Lo que parecía haber sido un claro ejemplo de entendimiento entre los distintos agentes sociales y políticos de la provincia, pues en la cita no solo estaban PP y PSOE (también Ciudadanos, IU, Asempal, UGT, CCOO y una representación de la prensa almeriense) terminó ofreciendo una imagen totalmente opuesta cuando los micrófonos entraron en escena.

Aunque también hubo palabras cruzadas a través de los gabinetes de prensa. Minutos después, el PSOE emitía un comunicado en el que pedía a la Mesa de las Infraestructuras "más firmeza" y a Gabriel Amat "más educación". Según Rodrigo Sánchez, el balance de esa primera reunión es "tibio" y considera que Gabriel Amat realizó un "desplante" al abandonar la reunión "dando voces" mientras el representante socialista estaba en el uso de la palabra.

Además, Sánchez lamenta que la reunión haya terminado con un balance en el que se han "silenciado" las posturas que "no convenían" al Partido Popular. "No es de recibo que durante la reunión, los socialistas pongamos encima de la mesa una lista de exigencias y que, al terminar, los portavoces de la Mesa hagan un balance insulso y complaciente", añade Rodrigo, quien añade que "al constatar que la postura que había mantenido el PSOE durante la reunión se estaba silenciando", pidió la palabra, "lo que despertó la ira de Gabriel Amat".