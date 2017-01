Rivera asegura que la Balsa del Sapo es una de las prioridades

El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de El Ejido, José Francisco Rivera, ha insistido en esa necesidad de exigir a ACUAMED y a la Agencia Andaluza del Agua a que "convoquen a la mayor brevedad posible la Comisión de Seguimiento" que, como remarcó, será "clave para el desarrollo del proyecto del túnel de la Balsa del Sapo, así como a que se hagan públicas todas las conclusiones de la misma".

Las declaraciones de Rivera llegan como respuesta a las críticas que esta semana lanzaba el grupo municipal socialista, desde donde acusaban al gobierno de Francisco Góngora de "poner una losa" sobre este importante proyecto que permitiría librar al núcleo de Las Norias de posibles inundaciones.

Rivera negó ese abandono del proyecto y recordó que "el primer convenio preveía que, decidida la solución más eficaz a implantar, el Estado redactaría el proyecto para y que, tras ser tramitado tanto en sus aspectos ambientales como sustantivos, ambos organismos deberán volver a sentarse para acordar un nuevo convenio específico con la financiación de dichas obras entre cuyos costes se incluirán los necesarios para la ejecución de la infraestructura incluida las expropiaciones y los que se deriven de ellas". Unos argumentos que, según expone el portavoz, "fueron debatidos y abordados en profundidad por todos los portavoces, siendo fruto de ello una moción que con todas estas peticiones se elaboró con la conformidad de todos los grupos políticos incluido el socialista".

En este punto, Rivera hizo hincapié en la moción conjunta que se aprobó hace unos meses en Pleno, de forma unánime, para exigir tanto a ACUAMED como a la Agencia Andaluza del Agua la convocatoria de la Comisión de Seguimiento que hay contemplada en el convenio de colaboración que ambos organismos firmaron para el impulso del estudio de soluciones y la redacción de este proyecto".

Ante ello, el portavoz municipal se sorprendió de que el PSOE se descolgase se esta moción conjunta "para abrir ahora una polémica, cuyo único fin no puede ser otro que intentar ocultar la dejación de funciones que la Junta de Andalucía está realizando al no estar en funcionamiento, al cien por cien, las explotación del bombeo e impulsión que se dotó a la Balsa del Sapo para alcanzar y mantener la cuota de seguridad de la lámina de agua para la que fue diseñada". A juicio del portavoz "el PSOE no puede escudarse en las obras del túnel para defender la dejadez del gobierno autonómico en la que es una competencia directa".