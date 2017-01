Rumbo al albergue

Mohamed ha sido uno de los muchos vecinos que ha criticado el mal estado en el que se encuentran las zonas comunes de este edificio. "Está todo fatal y podrido. Hacen falta muchos arreglos porque el edificio se cae". Su mal estado también ha sido denunciado por otros residentes como Yolanda Cruz, que enjuició que la falta de cuidado de muchos ha llevado a esta grave situación. Su opinión ha sido compartida por la joven Raquel Fenoy, que vive junto a su marido y sus dos hijos en la casa que fue durante décadas de su abuela. "Mi marido y mi suegro han arreglado la casa, pero las zonas comunes no y éstas están muy mal. Es muy peligroso", declaró.

Solo una familia pasa la primera noche en el pabellón

El primer dispositivo de emergencia se activó la noche del viernes y Cruz Roja preparó entonces el Pabellón de Deportes de Pescadería para que los vecinos desalojados pasaran la noche en el recinto. Colocaron un total de 200 camas. Sin embargo, pocas fueron ocupadas, ya que la opción mayoritaria de los vecinos del Patio fue quedarse en sus viviendas. Eso sí, todos bajo su responsabilidad y tras firmar un documento. Solo una familia decidió coger sus objetos personales y abandonar su casa. Fue la familia de Naima, compuesta por seis miembros. Ella, junto a sus tres hijos de 9, 6 y un año, narraba en la mañana de ayer a Diario de Almería, que la noche había sido complicada. "Hacía algo de frío y la pequeña extrañaba su cuna, consiguió dormirse a las tres y media de la madrugada". Pero ella desde el primer momento tenía claro que no quería regresar a su vivienda, en la que reside desde hace algo más de cuatro años en régimen de alquiler. "Decidimos no volver tras el accidente, porque no quiero correr riesgos. Mi pasillo se encuentra en peor estado que el que se derrumbó". Naima y su familia abandonaron el pabellón deportivo a media mañana y fueron trasladados al hostal Maribel. Ya por la tarde fueron llevados al albergue municipal, donde se instalaron como otras muchas familias que en este segundo aviso si han aceptado el desalojo.