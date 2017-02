El 'Sacaojos' de El Quemadero trata de fugarse y agrede a tres policías en el intento

La Policía Nacional sabía lo que se hacía cuando el jueves pasado desaconsejó que se le diese un bolígrafo a Dosanu P., el rumano de 35 años acusado de asesinar en El Quemadero a su mujer, a la que presuntamente asestó 49 puñaladas y extirpó los ojos una vez muerta. Y es que en la segunda sesión del juicio, cuando su abogado, José Ramón Cantalejo, el de la acusación, José Luis Labraca, y la fiscal y magistrados estaban esperando su llegada a la sala de vistas, se "lío" en la Audiencia Provincial. Tres agentes de la Policía Nacional sacaban al procesado del calabozo del Palacio de Justicia cuando éste propinó una patada a la puerta e intentó darse a la fuga. Rápidamente, los agentes lograron reducirslo, no sin que antes uno de ellos sufriese heridas en un dedo -por las que fue trasladado al Hospital de Torrecárdenas, y los otros dos ligeramente magullados. Los magistrados decidieron suspender la sesión pero dos horas más tarde, después de que los sanitarios certificasen que Dosano P. estaba en condiciones de asistir al juicio, se retomó la sesión. Hasta ese momento, los pasillos de la Audiencia Provincial eran un mentidero de rumores e incluso el comisario Adolfo Castaño se desplazó al lugar.

Fuertemente escoltado, Dosanu P. llegó a la sala de vista, donde gritó en varias ocasiones: "Quiero morirme ya". Su tía, de hecho, dijo que su intento de fuga era para que lo matasen, algo difícil de confirmar. Con una actitud radicalmente opuesta a la que mantuvo una semana atrás, Dosanu P. escuchó uno tras otros a los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en la chabola de Cuevas de Marín tras el asesinato, ocurrido durante la madrugada del 31 de mayo de 2014. Cabe recordar que el propio acusado reconoció haber propinado "muchísimas" puñaladas a la mujer, si bien dijo que no recordaba nada y que pudieron ser "mil o quinientas mil". En cualquier caso, los agentes negaron que en la chabola hubiese botellas de Whisky u otras bebidas etílicas, sino "dos cajas de cartón de Ballantines vacías" y un par de envases de Coca-Cola. Asimismo, relataron que la agresión inicial se había producido en la entrada de la casa, donde "había grandes proyecciones de sangre", y que la mujer recorrió tres o cuatro metros hasta llegar a la cocina mientras se defendía. Allí fue encontrada envuelta en mantas con un gran número de heridas inciso-contusas. Sus ojos estaban en una bolsa enganchada a una puerta. El hermano de Dosanu P. les manifestó entonces que éste podría haber ido a Valencia, donde finalmente fue detenido, a vengarse de un tal "Adi", ya que pensaba que su pareja lo había engañado con él.

Más demoledor fue el testimonio de los forenses, quienes apuntaron que la mujer falleció de un shock hipovolémico y otro anóxico, presentando una importante hemorragia en la cavidad torácica y los pulmones colapsados. Esto solo habría provocado su muerte, pero la puntulla fue la puñalada final asestada en la nuca, que provocó una lesión del bulbo raquídeo. Los forenses negaron que estuviese bebido cuando se cometieron los hechos pues "extrajo los ojos con un cuchillo y prácticamente no hay heridas en los párpados, es de una precisión extraordinaria", destacaron que no sufría dependencia del alcohol y que la cultura de su étnia tártara no es motivo para justificar una "alteración psicopatolígica".