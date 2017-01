Sacyr tranquiliza a un Gobierno que espera obras del AVE para este mes

A la espera de la aprobación del estudio para trasladar la tortuga

En principio, la tortuga mora no se podrá trasladar de su ubicación actual hasta el próximo mes de febrero, pues ahora, debido a sus propias condiciones de superviviencia, este es imposible de realizar y no es recomendado por los biólogos. Cuando el proyecto esté redactado y aprobado, se procederá a su retirada. Dicho proyecto afecta a una serie de zonas agrícolas y ocupadas por viviendas y explotaciones agrarias, por lo que se están estudiando las afecciones a edificaciones y explotaciones agrícolas, con el objetivo de reducir al máximo. La afección a los propietarios, garantizando siempre las medidas medioambientales adoptadas. En su momento, como una burla a todos los almerienses calificó el presidente de Asempal, José Cano García, la intención de Sacyr. "No hay ninguna razón convincente para rescindir ese contrato y pagar más del importe por el que se adjudicó la obra, máxime cuando no se ha movido ni una piedra. Nos toman el pelo y es inadmisible". JoséCano García recuerda las manifestaciones del dirigente de los subcontratistas de Asempal, AESOM, Jerónimo Parra, asegurando en julio de 2015, que no era posible construir un tramo de AVE con una quita del 53%, y que la constructora "no pondría una púa sin subir el proyecto con modificados".