Salud espera alcanzar 4.600 donaciones de sangre durante los meses de verano

El Centro de Transfusiones de Almería, integrado en la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de la Consejería de Salud espera alcanzar durante los tres meses de verano las 4.681 donaciones de sangre en Almería y así poder garantizar las necesidades de los centros sanitarios y hospitalarios. La Consejería de Salud ha puesto en marcha la campaña #AndalucíaDonaSangre, dirigida a lograr este objetivo.

Bajo el mismo lema que utilizó la Organización Mundial de la Salud en la pasada campaña de apoyo al Día Mundial del Donante de Sangre, ‘¿Qué puedes hacer? Donar sangre. Donar ahora. Donar a menudo’, esta campaña veraniega pretende concienciar a la población de que las necesidades de los derivados procedentes de las donaciones de sangre son continuas y están en constante aumento.

En este sentido, hay que recordar que la actividad asistencial de los hospitales almerienses no cesa en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más derivados sanguíneos. Así, se siguen necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales ya que más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose durante la época estival. Concretamente, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cánceres o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a operaciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante, a partos y cesáreas.

En estos momentos se necesita fundamentalmente sangre de los grupos negativos, que son muy deficitarios en toda Andalucía. También hay que aclarar que las necesidades diarias de donaciones varían según la provincia y se estiman en función de la demanda que se prevé para un periodo entre cinco y siete días. Toda la red funciona como un único centro, de manera que la coordinación existente y los niveles de suficiencia alcanzados permiten que los hemoderivados estén allí donde las necesidades los requieran.

Más de 100 colectas

Para conseguir las más de 4.600 donaciones que se prevén en Almería, la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células ha programado más de 100 colectas, que se desarrollarán este verano sobre todo en los pueblos y en la capital, si bien también es posible seguir donando sangre en la sede del Centro de Transfusiones de Almería, en el recinto del Hospital Torrecárdenas.

Estas colectas se han diseñado específicamente para asegurar un adecuado abastecimiento durante todo el periodo vacacional, reforzando especialmente los días más críticos que son los que coinciden con las “operaciones salida” (a principios y finales de mes y el 15 de agosto). Así, en torno a esas fechas, está previsto realizar colectas de “alto rendimiento” y el refuerzo de los sistemas de comunicación con los donantes habituales, a través de la App Dona Sangre, las redes sociales y los medios de comunicación locales.

Desde la Red Andaluza se anima a la ciudadanía a acercarse a donar tanto a la sede de los centros de transfusión como a las colectas programadas, para continuar dando respuesta a la actividad hospitalaria de Andalucía y contribuir a mantener las reservas sanguíneas en niveles óptimos.

Para obtener información sobre los lugares de donación, en la web del SAS, en el apartado “Donar Sangre” (http://lajunta.es/10xtf), se encuentran los horarios y lugares de las campañas en las distintas provincias andaluzas. También se puede utilizar para dicho fin la de la app “Dona Sangre Andalucía”, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza, de descarga gratuita tanto para los dispositivos móviles con sistema Android como los que utilizan el sistema IOS. Esta aplicación cuenta ya con 10.000 descargas y 1,2 millones de visualizaciones desde octubre de 2016.

Durante el curso escolar 2016/2017 se han realizado actividades en todas la universidades de Andalucía y en multitud de centros de enseñanza medias, diseñando actividades de formación, captación y concienciación de los alumnos, tanto en las instalaciones de los Centros de Enseñanza como en el desarrollo de jornadas de puertas abiertas en los Centros de Transfusión. Asimismo, durante todo el año los Centros de Transfusión, se realizan campañas especiales en colaboración con otras instituciones, asociaciones de diversa índole, clubs deportivos, cofradías etc. Por otra parte, periódicamente los centros programan ‘macro colectas’ o ‘maratones de donación’ para hacer llamadas de atención a la sociedad y cubrir las especiales necesidades en períodos concretos.

Requisitos

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario experto, el cual antes de la extracción realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden realizar hasta 4 donaciones de sangre al año y las mujeres 3.