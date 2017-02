Salud informa a familiares de usuarios de la Residencia Asistida sobre las reformas

Familiares de los 47 usuarios de la Residencia Asistida de la Diputación, mantuvieron en la jornada de ayer un encuentro con el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Almería, José María Martín, en el que han sido informados de la situación actual de las instalaciones en las que en este momento residen sus mayores. Tal y como ha detallado a Diario de Almería el colectivo, "lo primero que nos han dicho es que podemos estar tranquilos porque en el día de hoy no hay riesgo para la salud de los residentes". Asimismo, el delegado de Salud ha señalado que se está llevando a cabo un nuevo análisis del agua cuyos resultados se conocerán a final de esta semana, -fecha que coincide con el plazo de 10 días que la Diputación fijó a la Junta, para la reubicación de los 47 mayores-, José María Martín ha pedido tranquilidad a las familias, a quienes además ha señalado que la Junta está a la espera de un proyecto por parte de Diputación para conocer que actuaciones se quieren acometer exactamente en la Unidad de Poniente de la residencia. El pasado sábado, los familiares también fueron informados por la Diputación almeriense de la situación y desde la institución provincial los mantendrán semanalmente al tanto de todo lo que tenga que ver con este asunto en lo que a sus mayores afecte. Mientras, el colectivo, junto a los trabajadores de la residencia, realizan una recogida de firmas a través de Change.org, en la que bajo el titular 'Reformen, amplíen y no reduzcan plazas en la Residencia Asistida', "el colectivo de familiares y trabajadores de la Residencia Asistida de la Diputación Provincial de Almería pedimos un plan de reformas y arreglos para que no se abandonen las instalaciones ni se reduzcan el numero de plazas de este centro. Creemos en los Servicios Sociales Públicos y de Calidad. Ayúdenos para que podamos seguir cuidando a nuestros mayores como ellos se merecen. Apoyen nuestra causa, que es la suya y la de toda nuestra sociedad".