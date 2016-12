Salud publica el nuevo calendario de vacunas que entra en vigor el día 1

La Consejería de Salud ha publicado el nuevo calendario vacunal de Andalucía para los menores nacidos en 2017, que introduce modificaciones en las pautas de vacunación acordadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En este caso, los cambios que entran en vigor el 1 de enero con el nuevo calendario afectan a los programas de vacunación frente a hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis e infección por H. Influenzae.

La vacuna frente a Hepatitis B se deja de administrar a los recién nacidos, a excepción de los casos en que la madre sea portadora del virus de hepatitis B, o se desconozca. Así, esta vacuna -que actualmente se administra al nacer, a los 2 y 6 meses de edad- pasará a administrarse a los 2, 4 y 11 meses de edad. Otro de los cambios que se producirá es la reducción del número de dosis de las vacunas que inmunizan frente a difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis y haemophilus influenzae tipo b. Actualmente, se administran en tres dosis a los 2 , 4 y 6 meses, más una dosis de refuerzo a los 18 meses de edad, mientras que en el nuevo calendario se administrarán en dos dosis, a los 2 y 4 meses, y la dosis de refuerzo se adelanta a los 11 meses.

El objetivo de esta modificación es reducir el número de dosis a los menores de dos años. Esto es posible gracias a que las nuevas vacunas que se utilizarán a partir de enero combinan, en un único preparado, antígenos que protegen de esas seis enfermedades. Estos mismos menores recibirán también, cuando cumplan 6 años, una vacuna combinada, que protege frente a difteria, tétanos, tos ferina y frente a poliomielitis. El pediatra almeriense Francisco Cobo del Valle ha considerado que "todos los cambios que sean para mejorar son positivos en este sentido". Así, ha señalado que a parte de las modificaciones indicadas sobre estas líneas, "hay que destacar que el Prevenar pasa a ser gratuito, aunque será para los bebés nacidos a partir del mes de octubre". El doctor Cobo ha incidido en que esta gratuidad "debería de haberse aplicado a todos los niños que tienen que ponerse esta vacuna". Para el pediatra, "a estos cambios habría que haber añadido también la inclusión en el calendario de la vacuna contra la Meningitis B, --Bexsero-- y la del rotavirus, para que fuesen también gratuitas, porque no es justo que las familias que no pueden pagarla, que son la inmensa mayoría, no puedan proteger a sus hijos contra estas enfermedades". Frente al sarampión, la rubéola y la parotiditis (triple vírica), se mantiene la administración de dos dosis de vacuna, a los 12 meses y a los 3 años. Asimismo, continúa la vacunación frente a varicela para los nacidos a partir del 1 de octubre de 2014, en dos dosis, una a los 15 meses y otra a los 3 años. Del mismo modo, la vacunación frente al virus de papiloma humano seguirá administrándose a las niñas de 12 años. Así como la vacunación frente a tétanos difteria para los menores de ambos sexos a los 14 años.