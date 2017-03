Sánchez llama a optar entre el PSOE "de la abstención" o uno "de izquierdas"

El candidato a la secretaria general del PSOE, Pedro Sánchez, contraprogramó el acto de Susana Díaz en Madrid con un mitin en Burjassot (Valencia) donde insistió en que sólo hay dos opciones para el PSOE: "La del siglo XX y la abstención a Mariano Rajoy o la del siglo XXI y un partido de izquierdas, creíble y autónomo". En una intervención de 45 minutos y ante unas 3.000 personas, Sánchez recalcó, en alusión a la candidatura de Susana Díaz sin mencionarla expresamente, que el cambio en el PSOE "no vendrá de dirigentes que nos hablan desde arriba, sino desde los que nos hablan al mismo nivel y tienen en cuenta la voluntad de la bases".

"En estas primarias debatimos con intensidad; los socialistas no son nuestros adversarios, los adversarios están fuera y son el PP y los sistemas económicos que lo sostienen", dijo Sánchez, quien reclamó que el PSOE vuelva a ser el partido de la gente joven que luche contra la corrupción y las puertas giratorias. El ex secretario general del PSOE estuvo acompañado de diputados socialistas como Odón Elorza, María Luz Martínez Seijo y Susana Sumelzo. Sánchez insistió en que el problema del PSOE no es la democracia interna, sino ser más transparente y participativo, por lo que anunció que si es elegido secretario general "las consultas sobre acuerdos postelectorales serán obligatorias". Pedro Sánchez comentó que "nada ha cambiado en nuestro país" tras la investidura de Rajoy, por lo que reclamó que el PSOE vuelva a ser el partido de las izquierdas vinculadas al feminismo, la memoria histórica o el laicismo.