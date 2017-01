Saturación en los centros de salud de La Cañada y Cruz de Caravaca

La falta de personal en los centros de Atención Primaria sigue siendo una tarea por resolver para el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Consultas médicas saturadas con una cartera de más de 1.800 pacientes por facultativo, que supone una media de más de 60 consultas diarias a las que tienen que hacer frente los profesionales, y que se traduce en que los usuarios apenas tienen cinco minutos para poder explicar a su médico el problema que les ha llevado a la consulta.

Los centros de salud peor parados por esta situación son Cruz de Caravaca y La Cañada, tal y como han informado desde el Sindicato Médico de Almería (Simeal), con las plantillas al 50%. En este último centro citado, no se cubren las bajas y la situación es tal que los pacientes que piden hoy una cita la obtienen para dentro de dos semanas. En el Cruz de Caravaca ocurre lo mismo, bajas temporales sin cubrir además de bajas por jubilación. Desde Simeal han detallado que desde el pasado mes de septiembre hay cinco de estas bajas que no se han cubierto.

Dos de ellas en el centro de salud de Cruz de Caravaca, una en Almería Centro, otra en Mediterráneo- Torrecárdenas y en Nueva Andalucía. Desde la organización médica han instado a la Junta a que al menos cubra estas cinco plazas vacantes que han incrementado aun más la saturación de determinadas consultas. Entre ellas la del jefe de Planificación Familiar del Distrito Almería, que en este momento está al descubierto. Y lo peor está por llegar, tal y como han advertido desde el Sindicato Médico. "Ahora están llegado los primeros casos de la gripe que van a incrementar la frecuentación notablemente en los próximos dos meses, en los que los centros de salud contarán con los mismos profesionales que hay en este momento". "Que la alta frecuentación se refuerce con más profesionales no es cierto", han insistido. Los profesionales sanitarios de Atención Primaria, tanto médicos como enfermeros, han recordado que esta situación ya se viene sufriendo desde hace varios años, sin que se haya solventado hasta la fecha. Una media de 50 pacientes en una mañana, a los que apenas poder dedicar 5 minutos; atención domiciliaria a personas con enfermedades crónicas; impartir programas de promoción de hábitos de vida saludable como la deshabituación tabáquica; formación, así como tareas administrativas. Son algunas de las funciones que desempeñan los profesionales de Atención Primaria, quienes aseguran que "no sólo no se llevan a cabo sustituciones de plazas, sino que en lo que a profesionales de la enfermería se refiere se han perdido más de 200 en los últimos años. Además de la situación expuesta sobre estas líneas del Distrito Almería, hay zonas como El Toyo o el Bajo Andarax donde los médicos tienen 1.900 tarjetas que atender. En el resto de la provincia la cifra no dista mucho, con entre 1.700 y 1.800 usuarios por facultativo. Cuando lo recomendable son 1.400 pacientes por médico. Los profesionales han insistido en la necesidad de reforzar las plantillas para poder ofrecer una atención de calidad, y para intentar recuperar la desmotivación que sufren en estos momentos.