El Senado reclama más seguridad en el campo ante las denuncias de robos

El Senado ha aprobado una moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para hacer frente a la grave situación de robos en el campo. La iniciativa aprobada incluye una enmienda de modificación del Grupo Popular al texto inicial del PSOE.

El senador del PP por Almería, Eugenio Gonzálvez, que ha sido el encargado de defender la postura de los populares, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado y ha señalado que radica en beneficio de nuestros agricultores y ganaderos, ya que "su seguridad debe convertirse en una obsesión para todos nosotros".

A lo largo de su intervención ante el Pleno de la Cámara, el senador del PP por Almería ha destacado que "los robos que se producen a nuestros agricultores y ganaderos en el medio rural, provocan situaciones dramáticas y desesperantes, ya que el trabajo de todo un año se esfuma por estos robos, que no podemos permitir".

Del mismo modo, Eugenio Gonzálvez ha recordado que "estos robos, no son algo nuevo, ni suceden desde que Gobierna el PP", ya que fue en 2009 cuando alcanzaron su punto más álgido, coincidiendo con la crisis económica. "No sólo no ha habido un aumento sostenido de los robos en el campo sino que se han reducido paulatinamente desde 2013.

Así, ha apuntado que entre 2013 y 2016, con el Gobierno de Mariano Rajoy, estos robos descendieron en número cercano a los 10.000; de 24.078 sustracciones en 2013 a 15.134 en 2016.

"Este Gobierno ha puesto en marcha medidas que están dando buenos resultados, aunque sin duda, hay que seguir mejorando la seguridad en el campo y aún queda mucho camino por recorrer", ha remarcado Gonzálvez.

El parlamentario popular ha recordado que "en esta reducción de los robos en el campo tiene un papel fundamental el buen hacer de la Guardia Civil y los equipos ROCA" el auténtico referente en este sentido.