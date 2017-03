Sensibilidad y concienciación

Sensibilizar, concienciar y normalizar el autismo. Son los principales objetivos por los que trabaja la asociación Dárata, un colectivo que ya prepara numerosas actividades para el Día Mundial de Concienciación del Autismo, que se conmemora cada 2 de abril. No obstante, y tal y como ha subrayado su presidenta, Rosario Medialdea, "trabajamos los 365 días del año por nuestros niños y sus familias, y cada vez son más los colectivos y entidades que nos demandan charlas y talleres para conocer más sobre el autismo". La representante de Dárata ha manifestado que "como asociación reveindicamos que las personas con autismo sean ciudadanos de pleno derecho desde que nacen hasta que envejecen, con educación plena , servicios sanitarios adecuados, pisos adaptados y tutelados, empleo como cualquier ciudadano , ocio y deporte. Todo sera posible con la concienciación y divulgación de cuales son las características del autismo, el conocimiento es la normalización, pero también tenemos claro que en la sociedad actual las reivindicaciones individuales no son lógicas o no tan efectivas, son necesarias las sinergías entre asociaciones por eso pertenecemos a la Red de Ocio Inclusivo Almeriense y al Consejo Prosalud Mental de Almería". Rosario Medialdea ha destacado la implicación de la Consejería de Educación de la Junta con el autismo, a través de la creación de recursos como las aulas para el Trastorno del Espectro Autista (TEA) "o como nos gustaría 'Condición de Espectro Autista' como defiende Baron-Cohen ( director del Autismo Research Centro en Cambridge University)". "En este momento contamos con un total de 30 aulas en los distintos Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la capital y la provincia, con 5 alumnos en cada una de ellas, y posiblemente se amplíen para el curso 2017-2018, aunque esto no lo sabremos hasta el mes de junio aproximadamente cuando finalice todo el proceso de escolarización". En este sentido, la presidenta de Dárata ha destacado que "en este momento Almería es referente nacional en aulas TEA en base a la población que tenemos". "Es un privilegio tener a cinco alumnos por aula, se trabaja de forma individualizada con los alumnos que suelen comenzar en esta aula a los 3 años y pueden estar hasta los 12". Rosario Medialdea ha apuntado que antes el diagnóstico era más tardío, pero ahora sobre los dos años y medio de edad ya se ha detectado el trastorno. En la actualidad son un total de 400 niños en edad escolar los afectados. El 2 de Abril, Día internacional sobre la concienciación del Autismo, este año acompañaran a Dárata los ayuntamientos de toda la provincia y entidades privadas ( Almería, el Ejido Roquetas de Mar, Albox, Vicar), bien con la lectura del manifiesto ONU, o bien con la iluminación de un edificio emblemático o con actos diversos, entre los que destaca este año el Grupo Cajamar que "nos iluminara el edificio de las Mariposas". "Las familias esa tarde noche estaremos allí con nuestras camisetas azules". Asimismo, y tal y como ha señalado la presidenta del colectivo "seguimos con nuestra dinámica diversa de ocio y deporte". "Hemos ampliado piscina y autonomía personal, además de los sábados por la mañana en Almería capital hemos empezado en la población de Vícar los viernes por la tarde. En Abril comenzaremos actividad deportiva. Tenemos diversos convenios de colaboración, con centros privados especializados en TEA, y realizamos actividades diversas en conjunto, por ejemplo en el mes de abril y mayo con el Centro InterActua. Buscamos o intentamos la máxima profesionalidad y especialización de los profesionales o monitores que estén con las personas con TEA, no todo vale".