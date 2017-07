Sigue el 'fuego cruzado' entre PP y PSOE con los agricultores como 'daño colateral'

Mientras los agricultores continúan a la espera de que llegue el agua que complete las necesidades hídricas que tienen para iniciar la campaña de siembra en el Bajo Andarax, los responsables políticos siguen a lo suyo. PP y PSOE protagonizaron ayer su particular capítulo de acusaciones cruzadas a propósito de las carencias de agua en el Bajo Andarax.

La parlamentaria almeriense Carmen Crespo considera "un portazo en toda regla a los agricultores almerienses" la negativa del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, a comprometerse en dar una solución definitiva a la falta de agua que desde comienzos del mes de mayo sufren 3.000 hectáreas de cultivo de la capital y del Bajo Andarax al cortar la Junta el suministro ni tampoco a subvencionar el agua de la desaladora que van a tener que utilizar.

Crespo reprochó al consejero durante una pregunta oral en el Pleno del Parlamento andaluz que "después de 28 años dando una concesión provisional a los regantes, sin buscar una solución definitiva, de forma abrupta cortan el agua a 1.500 agricultores y echa la responsabilidad de buscar una solución al Ayuntamiento de Almería que, solidariamente, con los agricultores, manifiesta su intención, sin tener las competencias, de colaborar a través de la desaladora".

"El agua es fundamental para el sector agrícola, que aporta a Andalucía mucho más de lo que recibe de la administración autonómica", dijo la portavoz del Grupo Popular, quien preguntó directamente al consejero si la Junta tiene previsto llevar a cabo el terciario en la depuradora de El Bobar para dar una solución definitiva, obteniendo la callada por respuesta, al igual que a la pregunta de si va a subvencionar el agua desalada "durante los dos años que puedan estar recibiéndola de la desaladora de la capital al doble del precio de lo que les estaba costando hasta ahora a los regantes". Crespo lamentó que la Junta "haga lo de siempre: no invertir, no hacerse responsable y cuando tiene el agua al cuello le endosa el problema a otro. Comprométase con Almería, con la agricultura y con el agua, solidarícese con los agricultores y no deje solas a otras administraciones que no tienen competencias en ello", instó al consejero.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, pidió al alcalde de la ciudad "que no trate de hacer negocio con la situación dramática que viven los regantes de la Vega de Almería" y reclamó al Consistorio que, como propietario de la desaladora, les ceda el agua al precio resultante de aplicar sólo los costes de producción, de manera que no necesiten tener que solicitar ninguna subvención que, además, sería ilegal, dado que las directivas comunitarias prohíben rotundamente subvencionar la producción de agua.

"Ayer [por anteayer] oíamos al alcalde pedir a la Junta de Andalucía que subvencionara ese agua porque, según él iba a ser muy cara, y desde el PSOE le decimos que es inviable jurídicamente porque lo prohíben las directrices europeas". Según Pérez Navas, "el propietario de la desaladora es el Ayuntamiento de Almería y, por tanto, es el alcalde el que va a poner el precio del agua, así que, antes que obligar a los agricultores a pedir una subvención por un sobrecoste elevado, debería darles el agua al precio de lo que realmente se gasta en producirla". "Sencillamente queremos que el Ayuntamiento no aproveche esta situación para hacer caja con el coste del agua para los agricultores que se encuentran en un momento de necesidad y de emergencia extrema", aseguró.

Por su parte, el primer teniente alcalde, Miguel Ángel Castellón, reprochó a Pérez Navas, que "una vez más se ponga del lado de la Junta de Andalucía y no de los problemas de los almerienses, lo que, por desgracia, ya no nos sorprende porque viene siendo la postura habitual del portavoz socialista".

Castellón censuró a Pérez Navas que "en un tema tan importante como es el del agua y ante la situación desesperada de los regantes de la capital una vez más los dirigentes del PSOE en Almería no estén a la altura de las circunstancias, anteponiendo los intereses partidistas a las necesidades de los agricultores almerienses".