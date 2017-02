Siguiente parada de la cruzada por el ferrocarril

En vísperas de la movilización por un tren sin barreras, que será hoy a partir de las siete de la tarde en Puerta de Purchena, la Mesa en Defensa del Ferrocarril desgranó ayer, junto a la eurodiputada del PSOE Clara Aguilera, el viaje que se realizará a finales de marzo a Bruselas para buscar el amparo de la Eurocámara ante la condena al la "ostracismo ferroviario" de la provincia de Almería. Después de desembarcar en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados con sus reivindicaciones tanto por la parálisis de las obras del Corredor Mediterráneo como por el desmantelamiento de la red del tren convencional, el lobby del ferrocarril almeriense, en el que se han integrado más de medio centenar de entidades y agentes económicos y sociales, llevará su cruzada al corazón de Europa. La exconsejera Clara Aguilera, como facilitadora de la expedición almeriense, esgrimió ayer que "Bruselas debe ser una parada más en el camino contra una política equivocada de Rajoy y su Gobierno". Recordó que ya han sido dos los "tirones de oreja" del Comisario de Transportes al Ministerio de Fomento por dejar de invertir y paralizar los tramos pendientes de Almería a Murcia del Corredor Mediterráneo -hoy se cumplen 1.649 días sin obras- e instó a la sociedad almeriense a plantarse para que el Ejecutivo del PP cambie el rumbo. "El Gobierno está levantando un muro en las provincias de Andalucía oriental y derivando las inversiones hacia otros ejes y proyectos del país". Su desconfianza evidente hacia las políticas ferroviarias de Madrid ha quedado confirmada en la actualización reciente de los mapas de las redes europeas de 2020, un marco de financiación del que ha sido apeada la línea entre Almería y Granada. Una decisión política que se traduce en un horizonte de ejecución de la infraestructura que se irá más allá de 2030. "Esta provincia que exporta más de dos millones de toneladas de frutas y hortalizas al año necesita una red ferroviaria para complementar el tráfico por carretera. No podemos permitir que Almería se salga del mapa de las comunicaciones de Europa", explicó la eurodiputada en relación a la programación que tratará de revertir también con preguntas e iniciativas en el pleno de la Comisión Europea. "Siguen invirtiendo y proyectando obras para que todo el tráfico fluya por Atocha y Barajas", añadió sobre esta "concepción radial" del tren que siempre parte desde Madrid y que en la segunda modernización ferroviaria de la Alta Velocidad ha seguido primando el eje central sobre una infraestructura como el Corredor Mediterráneo de interés estratégico para Europa porque conectará Algeciras con el límite de Ucrania.

El coordinador de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, explicó que el objetivo del viaje a Bruselas de los días 29 y 30 de marzo será reunirse con el mayor número posible de eurodiputados y representantes de la institución comunitaria, incluyendo tanto al presidente como al comisario de Transportes, para entregarles un dossier en formato digital de más de 200 páginas con los informes económicos, técnicos y de gestión sobre la parálisis de la LAV con Murcia y también de los servicios del tren convencional. Además, se acompañará de un balance de las actividades del lobby almeriense en su primer año de vida. Tras el reciente batacazo del Congreso, en cuya Comisión de Fomento no ha sido posible la unanimidad de todos los partidos en la defensa de las necesidades de la provincia, el portavoz de la Mesa pidió "remar en la misma dirección", como sí se materializó con una Proposición No de Ley conjunta aprobada en el Parlamento de Andalucía, ante la inminente visita a Bruselas. Los planes de Fomento, anunciados por el PP almeriense en el seno de la Mesa de las Infraestructuras, de avanzar diez kilómetros de AVE en lo que resta de legislatura no convencen ni mucho menos a la plataforma almeriense y así se lo hará llegar a los eurodiputados.

"Estar en Bruselas nos abre una posibilidad real de presión ante el Ministerio de Fomento, tiene una política ferroviaria equivocada y vamos a luchar para cambiarla", argumentó José Carlos Tejada. El sindicalista expuso, además, que ya es hora de primar criterios que vayan más allá del "centralismo y clientelismo" como el económico y, a su juicio, "la rentabilidad de la infraestructura en Almería está más que demostrada". Sobre la manifestación de esta tarde, la Mesa del Ferrocarril hizo ayer un llamamiento a los ciudadanos a sumarse en una reivindicación por la eliminación de barreras en el trayecto del Talgo a Madrid. Una nueva protesta que llega tras conocerse el incumplimiento de Renfe que aplaza hasta el verano la adaptación de vehículos que se había anunciado para principios de año. Valentín Sola, presidente de la FAAM recordó que "estamos en el vagón de cola de España, sin adaptar el tren a las personas con movilidad reducida". Otra parada de un trayecto de largo recorrido.