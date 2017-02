Situación poco alentadora para los jóvenes almerienses

El presente y el futuro de las personas con discapacidad en la capital almeriense es un tato incierto, especialmente para los jóvenes. Este grupo de edad, a partir de los 25 años, no cuenta con demasiadas opciones. Apenas 4 centros de día con terapia ocupacional, una residencia, pendiente de abrir sus puertas, y cuatro unidades de día. Todos estos recursos con el cupo de plazas concertadas cubierto, por lo que en este momento no hay posibilidad de acceso a los mismos, a excepción de aquellas unidades que disponen de plazas privadas, cuyos precios no puede soportar las familias de clase media. Cabe señalar, que a partir de esta edad los jóvenes con discapacidad intelectual no tienen muchas opciones para poder elegir donde seguir formándose profesionalmente o académicamente, en función de sus posibilidades.

Y así lo han trasladado a Diario de Almería desde diversas ONG que trabajan por los jóvenes con discapacidad, para los que piden más recursos, y sobre todo una mayor inclusión en el mercado laboral, cuyo porcentaje en este momento es mínimo. En la ciudad de Almería hay actualmente cerca de 5.700 beneficiarios del sistema de atención a la dependencia. Para su atención, en el último año, la Junta de Andalucía ha destinado más de 21 millones de euros. En este apartado, las principales partidas económicas son las destinadas a la ayuda a domicilio (6.945.827 euros) y la atención en centros residenciales y unidades de estancias diurnas (7.457.635). También destacan las prestaciones económicas para el cuidado de la persona dependiente en su entorno familiar, para lo que se ha destinado a lo largo de 2016, un total de 6.859.671 euros. Con respecto a la atención en centros residenciales y unidades de estancias diurnas, la Junta tiene en la ciudad de Almería dos centros propios, la Residencia de Personas Mayores El Zapillo y la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional, Javier Peña. Además, mantiene conciertos con cinco residencias de personas mayores y otra para personas con discapacidad; ocho unidades de día para personas mayores; cuatro unidades de día para personas con discapacidad; tres centros de día con terapia ocupacional y un centro de día de salud mental.